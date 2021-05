Lepší já než pátý ministr, říká Vojtěch. Děti od 12 let chce očkovat v létě

„Chceme, aby na začátku školního roku proběhlo plošné testování dětí metodou PCR. Bude třeba zachytit návraty ze zahraničí a importy mutací koronaviru,“ řekl Vojtěch Primě. Přesný plán zatím podle něj neexistuje, rodiče ale budou včas informováni.

Poukázal na to, že ačkoliv by se začátkem léta mohli začít očkovat děti nad dvanáct let věku, není jasné, jak velký bude zájem. Současně bude ve školách velká skupina dětí, pro které zatím žádná vakcína určená není. Připomněl, že vloni se epidemická situace se začátkem školního zhoršila.

Evropská léková agentura v pátek doporučila očkování vakcínou od firmy Pfizer pro děti starší dvanácti let. „Musíme k tomu mít dostatek dávek,“ řekl Vojtěch na dotaz, kdy Česká republika začne tuto věkovou kategorii očkovat. „Vzhledem k tomu, že dnes máme situaci takovou, že zhruba polovina vyočkovaných dávek denně jde na druhé dávky, nejsme nyní schopni říci termín. Doufejme, že v druhé polovině léta,“ dodal Vojtěch. Ještě v pátek přitom hlavní hygienička Pavla Svrčinová mluvila o konci června.

Přesto od pátku dojde k velkému kroku a registrace se otevře pro osoby starší šestnácti let. Vojtěch doufá, že zájem bude co nejvyšší. „Zatím je zájem i v ostatních skupinách poměrně dobrý,“ míní. Ten však s věkem klesá. Vojtěch proto apeloval na influencery či třeba sportovce, aby očkování mezi svými sledujícími propagovali.

Raději já než pátý ministr

Vojtěch zopakoval, že v podzimních volbách už kandidovat nebude. I proto se dle svých slov hodlá věnovat jen věcnému chodu ministerstva. „Beru to jako osobní misi,“ řekl. Co bude dělat po volbách, říct ale nechtěl.

Připustil, že návrat na ministerstvo si rozmýšlel. „Rozhodně jsem zvažoval pro a proti. Nebylo to tak, že bych řekl hned ‚skvělé, jdu do toho‘,“ uvedl. S premiérem Andrejem Babišem měl k věci dvě schůzky, nakonec se ale rozhodl konat v zájmu resortu. „Zkrátka k tomu situace nastala a já jsem si řekl, že pokud bych to nevzal, tak by mohl přijít nějaký pátý ministr, který se bude všechno učit znovu,“ řekl a připomněl, že zbývají pouhé čtyři měsíce do voleb.

Doplnil, že před epidemií ho práce na ministerstvu po věcné stránce bavila. Nyní chce dotáhnout do konce věci, které rozdělal. Současně se domluvil se svým předchůdcem, ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petrem Arenbergerem, že si požádá o bezpečnostní prověrku. Je totiž jediným ředitelem státem spravované nemocnice, který ji nemá.

Rozvolnění dané soudem

„Kdyby to bylo na mně, rozložil bych rozvolnění. Ale já jsem jasně řekl, že budu respektovat rozhodnutí soudu,“ řekl Vojtěch k pondělnímu otevření restaurací či třeba barů. Na předchozí situaci v resortu, který opakovaně vydával opatření, jež soud opakovaně rušil, se prý bude Vojtěch, který je vzděláním sám právník, ptát.



„Soud řekl, že to je v nesouladu se zákonem. Na druhou stranu, je to nový právní názor. Nemyslím si, že je korektní říci, že ministerstvo vždy jednalo nezákonně,“ řekl dále Vojtěch s tím, že judikatura je živá věc a vyvíjí se. Současně prý věří, že kolegové z resortu si mysleli, že postupují v souladu s právem.



Kolegům prý zadal, aby provedli revizi všech opatření, připustil totiž, že jak se měnili, mohou v nich být jisté nesrovnalosti. Stejně tak se prý bude řešit možná úprava pandemického zákona tak, aby případné uzavírání provozů již v souladu se zákonem bylo. „Souhlasím s tím, že bychom takový nástroj měli mít,“ uvedl s tím, že v opačném případě by se vše muselo řešit skrz nouzový stav.

Pondělní rozvolnění by sám ještě pozdržel, kdyby rozhodnutí soudu nepřišlo. Věří ale, že situace je jiná než třeba před rokem. „Nemůžeme vyloučit, že nějaké dočasné zhoršení nastane. Ale pevně věřím tomu, že nikoliv,“ řekl. Apeloval na lidi, ať dodržují nastavená pravidla a chovají se opatrně.

Hájil opatření, jako je zákaz tance v nočních klubech. „Je to činnost, kdy jsou lidé logicky velmi blízko u sebe, může se tam ten virus šířit,“ řekl. Jde podle něj o jednu z priorit, kterou bude kontrolovat policie.

Jestli bude nějaká změna v kompenzacích pro provozovny, jako jsou restaurace, bude řešit s ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Ty totiž zůstanou kapacitně omezené, kvůli čemuž se nedostanou zpět na běžné příjmy.

Změnu v kompenzacích za testy bude resort ještě řešit. Věří, že nakonec dojde k dohodě, která bude vyhovovat testovacím místům i zdravotním pojišťovnám. Některá místa totiž již avizovala, že pokud by cena klesla příliš, tuto činnost ukončí. „To by určitě správně nebylo,“ řekl.

Změny v nošení respirátorů zatím podle něj na stole nejsou. „Jsem přesvědčen, že se zavedením respirátorů se začala situace zlepšovat,“ řekl s tím, že tak činí i na základě zkušenosti z loňského léta, kdy se roušky rychle rušily a poté zase nařizovaly. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest již nemají třeba v USA očkovaní, podle Vojtěcha by se ale taková věc špatně kontrolovala.