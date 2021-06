Koalice Spolu chce jednat o zrušení stavu pandemické pohotovosti

„Není úplně na místě o tom během deseti minut rozhodnout. Možná už zbývá jen oslava na Karově mostě a abychom si řekli, že je všechno za námi,“ řekl Vojtěch.



„Neopakujme stejné chyby. Podívejme se na to, co se děje ve Velké Británii,“ oponoval návrhu koalice Spolu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v narážce na nakažlivější delta mutaci koronaviru, která se šíří z Indie. Pokud by ihned padla všechna protikoronavirová opatření, odmítá za to převzít odpovědnost.



„Jak dlouho trvá pandemická pohotost? Kolikrát jste, pane ministře, přišel sem s informací o stavu pandemické pohotovosti? Ani jednou,“ řekl šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.



Jediné, na čem se poslanci ve středu ráno shodli, je to, že ve čtvrtek jim zprávu o stavu pandemické pohotovosti a o protikoronavirových opatřeních přednese ministr Vojtěch.