Hlavní hygienička: Roušky dáme pryč koncem léta, třetí dávka vakcíny bude

Evropská léková agentura začala posuzovat vakcínu Moderna pro skupinu od 12 do 18 let. Pfizer od 12 let schválen již je. Odkdy se budou děti a mladiství u nás očkovat? Tato skupina by dle odborníků mohla pomoci dosáhnout kolektivní imunity.

V tuto chvíli se mohou již očkovat všichni mladí, kterým je více než 16 ­let. Počítáme s tím, že budeme očkovat i děti od 12 let v návaznosti na to, jak budou povolovány očkovací látky. Děti se u nás určitě očkovat budou dle toho, jak bude rozšířena specifikace pro použití jednotlivých očkovacích látek. Začneme asi Pfizerem, protože ten je již Evropskou lékovou agenturou schválen pro použití pro děti od 12 let. Plánujeme, že věkovou skupinu 12 až 16 let zase otevřeme pak najednou.

Na začátku školního roku se ve školách testovat bude, jelikož se nám tam poskládají děti, které jezdily po světě, po táborech. Pavla Svrčinová hlavní hygienička