Vojtěch: Lidé by v červenci mohli mít možnost jít k očkování bez registrace

Nejde podle něj o uznávání očkování jak takového, ale o to, jak ho mají lidé prokázat. Za nejvýhodnější označil bilaterální dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy, ta ale podle něj není reálná.



Umožnit očkování lidem, kteří přijdou rovnou do očkovacího centra, je podle Vojtěcha jednou z cest, jak oslovit nové zájemce o vakcinaci poté, co bude alespoň jednou dávkou ošetřena polovina populace.

„Já jsem navrhl, že v určitý okamžik bychom měli udělat systém otevřených dveří. Lidé by se nemuseli registrovat, jen by přišli k očkování,“ uvedl v neděli Vojtěch. Dodal, že chce do očkování více zapojit mobilní očkovací týmy.

Dosáhnout sedmdesáti procent, kdy by měla začít fungovat kolektivní imunita, bude podle něj složitější. Chce také, aby od září mohli dostávat lékaři do ordinací nejpoužívanější vakcínu Pfizer/BioNTech, kterou dosud očkují pouze očkovací centra kvůli složitému systému distribuce.

Ukončené očkování proti covidu-19 má v Česku víc než 2,5 milionu lidí. Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo za téměř půl roku od začátku vakcinace zhruba 4,7 milionu obyvatel, to je asi 44 procent populace. Právě proočkovanost je podle odborníků hlavním důvodem, proč epidemie v posledních týdnech ustupuje.

Vojtěch uvedl, že sledují situaci v České republice v souvislosti s mutacemi. Přísnější opatření se zatím nechystají. „Situaci sledujeme velmi pečlivě. Nemáme jakékoliv signály o tom, že by v jakémkoliv kraji docházelo ke zhoršení epidemiologické situace, že by rostla incidence, že by rostly počty hospitalizovaných. Nemáme důvod v tuto chvíli dělat nějaké přísnější restrikce,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Vojtěch dodal, že resort je připraven pro případ, že by se situace zhoršila, omezení vracet, a to cestou lokálních opatření.

Otázka roušek na léto

Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie mírně stouplo z 0,66 na téměř 0,72. Čím je nižší, tím méně se nákaza ve společnosti šíří. Díky situaci je podle Vojtěcha možné uvažovat o nahrazení respirátorů, které je nyní povinné nosit například v hromadné dopravě, za chirurgické roušky od 1. července.

„Zatím není rozhodnuto, odborníci nejsou zajedno, zda jít cestou chirurgických roušek,“ uvedl a zdůraznil, že debata se opravdu týká jen chirurgických, ne látkových roušek. Zmínil studie, podle nichž mají chirurgické roušky jen o trochu nižší účinnost než respirátory. Podle něj by si lidé mohli vybrat, zda by nosili roušky, nebo respirátor.

S rouškami souhlasil i prezident i šéf lékařské komory Milan Kubek. „Nemůže to být jen na papíře, opatření musí být dodržována,“ zdůraznil.

13. června 2021

Stav pandemické pohotovosti, který umožňuje státu regulaci některých odvětví, by podle Vojtěcha měl trvat do září.

I v červenci by podle něj měl platit současný mechanismus proplácení testů zdravotními pojišťovnami, lidé by měli mít nárok na čtyři antigenní testy a dva přesnější PCR testy za měsíc. Do konce školního roku plánuje Vojtěch oznámit pravidla, za nichž se v září vrátí děti do škol. Chce provést tři vlny testování v několika prvních dnech školní docházky. Jen za použití metody PCR je podle něj možné zvládnout pouze tři kraje, chce proto tyto testy kombinovat s antigenními, které prošly v Německu zkouškami kvality.

Audit kvůli opatřením

Ministr uvedl, že zahájil na ministerstvu interní audit, který prověří způsob přijímání protikoronavirových opatření. Soudy totiž označily 17 protiepidemických nařízení za nezákonná. Na základě auditu „bude případně činit další kroky“.

„Já jsem zahájil interní audit na ministerstvu zdravotnictví, abych věděl, jak opatření vznikala. Já jsem u toho nebyl,“ prohlásil. Chce také vědět, jak se posuzovala zákonnost jednotlivých nařízení.

Podle Kubka leží zodpovědnost zejména na náměstkovi pro legislativu a právo Radku Policarovi. Důvodem rušení opatření je podle něj neschopnost úředníků ministerstva.

Vojtěch s náměstkem již hovořil. „On je přesvědčen o tom, že nikterak nepochybil,“ uvedl. Sám Policara odvolat nemůže, musí se řídit služebním zákonem. Případné další kroky vůči náměstkovi tak učiní až na základě výsledků auditu.

Vojtěch již při svém druhém nástupu do funkce mluvil o tom, že mu jako právníkovi vadí to, že soudy ruší protiepidemická opatření, která připravilo ministerstvo zdravotnictví. Jen tento týden označil Nejvyšší správní soud čtyři další nařízení za nezákonná. NSS opakovaně vytýká ministerstvu zdravotnictví nedostatečné odůvodnění jednotlivých opatření vydávaných podle pandemického zákona.