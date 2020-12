Flegr popírá slova o mrazácích a věští rekordy, předpověď nevyšla ani Pekové

Přepis rozhovoru s Flegrem v pořadu Prostor X: moderátor Čestmír Strakatý: „Na tisících mrtvých denně zatím nejsme?“ Jaroslav Flegr: „Ještě ne, ale velmi brzo budeme. Nechci děsit, ale je to velmi špatné. Lidé, kteří o opatřeních rozhodují, musí tato čísla znát. Akorát mi přijde, že je stále neberou vážně. To se přece u nás nemůže stát. Jsme tu schovaní za horami a všechny ošklivé věci se vždy odehrávají někde jinde. Jenže to není pravda, tentokrát jsme fakt nejhorší na světě. Všechno, co jsme viděli na záběrech z přeplněných nemocnic v Itálii, se nás bude týkat. Bude to tady u nás. Včetně těch chladírenských vozů.“ moderátor Čestmír Strakatý: „Takže nás čekají mrazáky na mrtvoly v ulicích, jak varoval ministr Hamáček?“ Jaroslav Flegr: „Doufám, že je mají připravené, protože vážně nevím, jak se to potom bude dělat. Nebudou tisíce mrtvých denně, ale stovky. I to ale stačí.“ Zdroj: Reflex.cz (pořad Prostor X z 21. října)