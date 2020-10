Měli jsme naslouchat Flegrovi, ne Šmuclerovi od opozice, říká Zaorálek

Ministr kultury promluvil v pořadu o aktuální epidemiologické situaci. Podle něj se v názorech rozcházejí nejen umělci či politici, ale i lidé, kteří jsou si blízcí.

„Častokrát na internetu vidím nějaké ty kuriozity a mě to velmi mrzí, protože nejdůležitější momentálně je, aby se společnost sjednotila. Přijde mi nebezpečná ta obecná nedůvěra. To je něco, s čím se musíme porvat,“ řekl Zaorálek



Upozornil, že koronavirová situace se zhoršuje nejenom v Česku, ale i ve Francii či Německu. „Prostě platí, že druhá vlna přišla. Mrzí mě, že jsme na ni nevyzráli stejně jako na jaře, že jsme nezareagovali včas. To mi strašně vadí,“ přiznal v Rozstřelu ministr.

Zaorálek uznal, že vláda měla proti letnímu uvolnění vystoupit dříve. „Už v polovině srpna jsme měli být tvrdší,“ řekl. Vláda měla podle Zaorálka počítat spíše s horší variantou. „Příliš jsme se oddali tomu, jak jsme to zvládli v první vlně.“



„Sledoval jsem velmi poctivě vystoupení pana Flégra a velmi mě znepokojovala. Ale pan Flégr nebyl součástí epidemiologického týmu,“ řekl s tím, že opozice do Ústředního krizového štábu doporučila pana Šmuclera. „Nevím, proč doporučovali zrovna Šmuclera a někdo nedoporučil Flégra,“ doplnil Zaorálek.

Podle Zaorálka je důležité podporovat fyzickou i psychickou odolnost společnosti. A hlavně se snažit vybudovat důvěru. „Je strašně důležité mluvit srozumitelně, otevřeně a říkat přesná data,“ objasnil. Důležité je podle něj také táhnout za jeden provaz.



Zmínil také, že vládní opatření, která se týkají kultury, nemají jít proti kulturnímu sektoru. „Často slýchám, že kultura je první odepsaná. Není to tak. Kultura je místo, kde se potkávají lidé a sdružování je to, co momentálně musíme omezit. A do toho prostě, bohužel, jednoznačně kultura patří,“ řekl k novým restrikcím. Zároveň dodal, že znovuotevření kultury je limitováno snížením regulačního čísla na 0,8.

„První dohoda byla uzavření na dva až tři týdny. Ovšem růst stále pokračuje. Je tedy evidentní, že pokud se to číslo nepovede srazit, tak zatím nebude návrat ani do omezeného režimu,“ řekl.



Kabinet ve středu schválil 2. výzvu programu COVID-Kultura. Vyhrazeno je 750 milionů korun, které jsou určeny pro subjekty podnikající v kultuře i OSVČ. Podle ministra se vláda prostřednictvím programu pokusí pokrýt marně vynaložené výdaje těm, kteří v oblasti kultury podnikají.

Jednotlivci mají dostat 60 tisíc korun. Firmám vláda slíbila, že uhradí náklady až do 10 milionů korun. „Podmínky budou mnohem volnější než v 1. výzvě,“ upřesnil ve středu Zaorálek.



„Jsou tam vlastně dva typy těch, kteří se mohou hlásit. Prvním typem jsou subjekty, které podnikají v kultuře, připravují kulturní akce. Jsme jim schopni poskytnout až padesát procent uznatelných výdajů na uskutečnění přesunuté nebo zrušené akce. Budeme se snažit pokrýt až 80 procent za kontinuálně vyvíjenou činnost, to je momentálně nové,“ řekl v pořadu Rozstřel ministr.

Další oblastí jsou OSVČ, ti kteří se jako jednotlivci živí kulturou. Pokud tyto osoby doloží kulturní životopis a prokáží, že se léta živí v nějaké z kulturních oblastí, tak dostanou příspěvek šedesát tisíc korun, který jim bude vyplacen do konce roku.

Hlásit se ke kompenzacím bude podle Zaorálka možné nejspíše od druhé poloviny příštího týdne. „Následně by do tří týdnů od podání žádosti měli obdržet peníze,“ upřesnil Zaorálek.

Kabinet v pondělí na tiskové konferenci oznámil další, přísnější opatření. Od půlnoci 14. října vláda uzavřela všechny restaurace, bary a kluby. Na distanční výuku přešly všechny školy s výjimkou mateřských.

Shromažďování osob je od středy omezeno maximálně na šest lidí a na veřejnosti se nesmí konzumovat alkohol. Roušky jsou nově povinné na zastávkách hromadné dopravy.



„Máme jen jeden pokus. Pokus, který musí být úspěšný,“ uvedl v pondělí na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš. „Nemáme před sebou rok, nemáme měsíc. Daná opatření se musí projevit do čtrnácti dnů. Nikdo nepředpokládal, že akcelerace z minulého týdne bude taková, jaká je,“ přiznal ministr zdravotnictví Roman Prymula.