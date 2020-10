Připadám si jako Jan Hus, trvám na svých slovech, řekl Šmucler Impulsu

Zrušte drastická opatření, která ohrožují lidi víc než samotný covid-19, žádala skupina lékařů v otevřeném dopise vládu. Pod text se podepsal například kardiochirurg Jan Pirk, psychiatr Radkin Honzák nebo stomatolog Roman Šmucler.

Tito lékaři pak byli ministrem zdravotnictví a šéfem lékařské komory vyzváni, aby se k tématu nevyjadřovali, protože podle slov Romana Prymuly epidemiologii nerozumí. Upozornili také, že jejich výstupy vedou k tomu, že část lidí problematiku koronaviru zlehčuje.

Samotného Šmuclera pak vyzvali lékaři z oddělení infekčních nemocí, aby jim v nemocnicích pomohl. Na otázku, zda by Šmucler šel pomoci řekl, že jeho pomoc nepotřebují. „Byl jsem se ptát ve dvou pražských nemocnicích, ale řekli mi, že mojí pomoc nepotřebují a že epidemii dobře zvládají,“ uvedl pro Radio Impuls.

„Na JIP bych šel sloužit klidně hned zítra, to není žádný problém. Covidových pacientů jsem zažil spoustu. Ale abych předepisoval remdesivir, to je absurdní. A to že se mají mobilizovat i neodborníci, to je nesmysl. To by totiž mohli umírat lidé,“ dodal prezident České stomatologické komory.

Roman Šmucler ve vysílání Impulsu také řekl, že celostátní lockdown podle něj není řešením a upozornil, že proti je i prezident Miloš Zeman.

Vyjádřil se také ke svým předchozím výrokům v Týdeníku Reflex, že roušky jsou zbytečné a že lidi budou stejně umírat. „K té roušce bych rád řekl, že jestli si lidé myslí, že je ta mokrá, hadrová, neměněná rouška ochrání, tak se mýlí. Jinak já osobně jsem roušku vždycky nosil, tu dvanácti vrstevnou, jak to doporučuje ministerstvo zdravotnictví.“ Ohledně počtu mrtvých srovnal počty lidí, kteří zemřeli na covid a na chřipku.

Stomatolog také řekl, že je potřeba Česko uklidnit. Nemocnice podle něj koronavirovou krizi dobře zvládnou a o lidi se postarají.

V závěru dodal, že se cítí jako Jan Hus, když se ho stále ptají, jestli by chtěl odvolat některé svoje výroky a dodal, že si za každým stojí.

„Já se řídím podle vědců ze Standfordské a Harvardské univerzity a oni nám posílají predikce pro Českou republiku. V epidemiologii proto spoléhám spíš na lidi ze zahraničí, kteří mají úspěšnost ve světě. Žádný český vědec se jim neblíží,“ podotkl Šmucler.