Jsme v šoku, zase jsme z vládní podpory vypadli, tvrdí filmaři

Jednotlivci mají dostat 60 tisíc korun, firmám vláda slíbila uhradit náklady až do 10 milionů korun. „Podmínky budou mnohem volnější než v první výzvě,“ dodal Zaorálek. Podporu budou moci dostat ti, kdo měli kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru zbytečně vynaložené náklady či nemohli pokračovat ve své umělecké nebo kulturní činnosti.

Lidé z Asociace producentů v audiovizi, Asociace provozovatelů kin a zástupci distributorů jsou však v šoku, protože podle jejich informací celý audiovizuální průmysl z nově připraveného programu COVID – Kultura II vypadl.

„Program ministerstva průmyslu a obchodu přitom vznikl za účelem pomoci podnikatelům v kultuře, kterým z legislativních důvodů nemůže pomoci ministerstvo kultury a Státní fond kinematografie, jenž přispává na vybrané projekty, nikoli však třeba servisní společnosti či jednotlivé profesionály,“ stojí ve společném prohlášení filmařů.

Připomínají také, že více než polovina české audiovizuální produkce vzniká v čistě tržních podmínkách bez podpory Státního fondu kinematografie a na tuto podporu ani nedosáhnou: „Státní fond kinematografie v letošním roce rozděluje mimořádnou podporu určenou na překonání pandemie, ta se však rozděluje pouze selektivně a projektově a nepokrývá celou řadu společností, které jejím sítem propadnou.“

Řada společností a živnostníků z audiovizuálního průmyslu se ocitla v krizi a nemá se kam obrátit pro podporu. „Program COVID - Kultura II nabízí řešení, alespoň částečnou kompenzaci a možnost restartu. Námi odhadovaná výše podpory z programu 60 až 80 milionů korun směřující ke kinařům, distributorům, producentům a tvůrcům pomůže udržet a restartovat obrat průmyslu s obratem 10 až 15 miliard,“ uvádí producent Vratislav Šlajer v žádosti, aby byla audiovize do program COVID - Kultura II zařazena.



Vouchery až do března

„Samozřejmě jakákoli pomoc lidem v kultuře, kteří zůstali bez příjmu, je dobrá. 60 000 pro jednotlivce není málo, i když to nemůže pokrýt živobytí na několik měsíců. Ale zaplaťpámbů za to. Pokud jde o naši kapelu, nikdo z nás není na hudbě finančně závislý, takže vnímáme zrušené koncerty pouze jako opruz. Cítíme proto silnou solidaritu se všemi umělci, kteří kvůli zrušeným vystoupením teď mají skutečný existenční problém. Největší podporu z našeho pohledu ale zasluhují provozovatelé hudebních klubů, protože ti nejenže přestali vydělávat, ale navíc mají na krku pravidelné platby za nájem prostorů, které v této situaci nemůžou otevřít,“ říká Petr Pálenský, zpěvák skupiny Insania.



Na přesné znění podmínek si chce počkat Janis Sidovský. „Každopádně je důležité, že se pomoc má týkat i OSVČ, řada profesí z naši branže měla od března minimální příjem. Osobně jsem vděčný za prodloužení ochrany před vracením vstupného, vouchery budeme moci vydávat i na zrušené akce až do 31. března 2021, teď do bylo do 31. října 2020,“ ocenil.

„Riziko, že bychom vracené vstupenky znovu neprodali je velmi vysoké. U mě jde o tisíce lístků na koncerty 4 Tenorů, kteří měli být právě na turné,“ dodal Sidovský.