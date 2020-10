Byl bych trotl, kdybych s tím teď praštil, řekl Zaorálek v Impulsu

Zaorálek se vyjádřil i ke slovům předsedy ODS Petra Fialy, který menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD vyzval, aby po skončení nouzového stavu požádal o důvěru.

„V Poslanecké sněmovně jsme připravení bavit se o tom, co se stalo. Opozice ale měla názory, které také mění. Nejsem pyšný na to, že jsme v srpnu nereagovali tvrději. Teď je ale třeba hledat dohodu, co máme dělat, abychom situaci zlepšili,“ řekl.

Opozice přístup vlády kritizuje a tvrdí, že ztratila schopnost řídit stát. Zaorálek nevidí k takovým tvrzením důvod a demise podle něj není na místě.

„Je možné, že jsme zaspali, že jsme udělali chyby. Jsme připraveni se bavit o tom, co se stalo. Nejsem pyšný na to, jak jsme v létě nereagovali tvrději, ale teď je třeba hledat možnosti k tomu, jak situaci zlepšit,“ řekl v Rádiu Impuls.

Zaorálek přiznal, že debata vlády o nových opatřeních nebyla jednoduchá. „Měli jsme různé názory, ale na konci jsme se dokázali dohodnout a táhneme za jeden provaz,“ komentoval pondělní jednání. Cíl je nyní podle něj nyní jasný, a to zkrotí explozivní nárůst nakažených koronavirem.