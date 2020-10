Na podporu kultury půjde dalších 750 milionů. Jednotlivci dostanou 60 tisíc

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že pro jednotlivce je určena jednorázová pomoc 60 000 korun do konce roku a podnikatelé mohou v rámci uznatelných nákladů žádat až o deset milionů korun, podrobnosti zveřejní ve čtvrtek.

Lubomír Zaorálek @ZaoralekL Vláda právě schválila 2.výzvu programu COVID-Kultura,která bude vyhlášena zítra. Začínáme s 750 mil. Určeny jsou pro subjekty podnikající v kultuře i OSVČ.Ty dostanou 60 tis. Kč,firmám uhradíme náklady až do 10 mil. Kč. Podmínky budou mnohem volnější než v 1.výzvě. oblíbit odpovědět

Program navazuje na předchozí program COVID kultura, v němž bylo vyčleněno 900 milionů korun, mnozí z potenciálních žadatelů na něj ale nedosáhli. Bylo tomu tak třeba v případě filmových distributorů. Zaorálek uvedl, že podpora audiovize není zahrnuta ani v novém programu. „Tu budu předkládat příště zvlášť, bude směřovat přes Státní fond kinematografie,“ uvedl.

Podpora z nově schváleného programu se poskytne ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Podpora může příjemci pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury.

Podpora je určena výkonným umělcům, odborným technickým profesím a subjektům podnikajícím v kultuře na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Jednorázová podpora je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění, tedy v oblasti hudby, divadla, tance. U subjektů podnikajících v kultuře jde o podporu na pokrytí marně vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.