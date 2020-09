Divadla a kluby ozáří červené světlo, má upozornit na krizi v kultuře

„Všichni fanoušci, současní i bývalí spolupracovníci a přátelé jsou zváni, aby přišli podpořit toto legendární místo, kde se psala historie české klubové scény,“ stojí na webu klubu Roxy.

„Kulturní sektor potřebuje v současné krizi způsobené koronavirem okamžitou podporu vlády. Té se ale v mnoha zemích světa nedostává, což přispělo ke vzniku mezinárodního hnutí #WeMakeEvents,“ odkazuje klub na globální iniciativu. Ta chce upozornit na to, že statisíce lidí po celém světě, kteří pracují v kreativním průmyslu, ve filmu či hudbě a většinou nejsou zaměstnanci, postrádají v současné krizi podporu svých vlád.



V Česku k podpoře vyzývá také agentura High Lite Touring, která poskytuje zejména technické zázemí velkým hudebním a divadelním projektům. „Již od 8. března letošního roku nejsme schopni vykonávat svou činnost naplno. Jednak kvůli opatřením proti šíření koronaviru, a také kvůli iracionálnímu vydávání podmínek pro konání kulturních akcí. Jen v Česku pracuje v kulturním průmyslu 130 000 lidí, jejichž budoucnost je víc než nejistá,“ uvedla společnost na svém facebooku.

Česká ministerstva kultury a průmyslu připravila vládní balíček, který směřuje k podnikatelům v kultuře a na který vláda schválila 900 milionů korun. Program má kompenzovat výdaje, které vznikly v souvislosti s neuskutečněnými akcemi. Na to, že na peníze z něj nebudou mít nárok, ale nejprve upozornili filmoví distributoři, později také Asociace hudebního průmyslu zastupující největší tuzemské společnosti působící v hudebním průmyslu.

Příjem žádostí do programu COVID-kultura měl skončit 18. září, ministerstvo průmyslu a obchodu v projektu však k tomuto datu evidovalo žádosti jen za zhruba 86 milionů korun, prodloužilo ho tedy do 30. září. MPO a MK chystají druhou výzvu, kterou by se měl rozšířit okruh žadatelů.