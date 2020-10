Šéf lékařské komory: Jen lůžka nestačí, hrozí 40 tisíc nakažených zdravotníků

Tušíte, čemu budeme v nejbližší době čelit?

Víme to. Nápor na zdravotnictví bude velký, valí se na nás obrovská vlna nemocných covid-19 a větším rizikem než nedostatek lůžek je nedostatek personálu. Proto vyzývám všechny, aby byli disciplinovaní, opatrní a navzájem ohleduplní, abychom mohli situaci co nejdříve stabilizovat. Můžeme sice vystavět nějaký provizorní lazaret někde ve sportovní hale nebo letišti, ale když nebudeme mít lidi, kteří budou pacienty léčit a starat se o ně, jsou nám lůžka k ničemu.



Jak tedy poslouží chystané provizorní nemocnice?

V současnosti víme, že počty nemocných, hospitalizovaných a bohužel i zemřelých se budou v nejbližších dnech zvyšovat bez ohledu na to, co teď uděláme. Vždycky je totiž v těch nepříjemných statistikách doběh. U nemocných je opět zhruba 10 dní. U hospitalizovaných zhruba o týden déle a u zemřelých je to ještě o několik týdnů. Minulý týden jsem apeloval na poslance zdravotnického výboru, že je potřeba co nejrychleji vyčlenit několik léčeben dlouhodobě nemocných pro covid-19 pozitivní pacienty, kteří nejsou v tam vážném stavu, mají malý medicínský dohled a řada z nich by v případě zázemí mohla být i doma. Tak aby se takoví lidé přesunuli z klasických nemocnic do takto vyčleněných léčeben.

Proč zrovna pacienty z LDN?

Zní opravdu hloupě, co teď řeknu, tak teď bohužel zabírají místo těm, co intenzivní péči lékařů a sester potřebují víc. A jako infekční je nejde poslat do domova, kde byli předtím.

Pomůže nějak nakoupení tří tisíc lůžek od firmy Linet?

Naším hlavním problémem teď není nedostatek postelí, ale nedostatek kvalifikovaných lidí. Zdravotnictví je dlouhodobě personálně zdevastované a i za normálních podmínek jsme zajišťovali trvalou dostupnost zdravotnické péče pouze za cenu porušování zákoníku práce. Mrzí mě, že došlo na to, co jako prezident Lékařské komory léta opakuji: chybí kvalifikovaní lidé a politici varování ignorovali. Když to shrnu, tak oznámení nakoupení tří tisíc postelí od firmy Linet, což nevím, jestli je podpora firmy, je v dané chvíli je to úplně mimo mísu.

Představa, že budeme mít v nemocnicích statisíce nakažených a nemocných, denně budou přibývat další, s nimi i mrtví a ekonomika bude bez problémů šlapat, je naprosto nesmyslná. Bez ztrát se z toho teď nedostaneme. Milan Kubek Prezident České lékařské komory

Jste naštvaný, pane doktore? Jak se situace vyvinula z pohledu vlády a jak se lidé obecně oproti jaru nyní chovají? Jsou lidé, kteří odmítají nosit roušky, nechtějí si instalovat eRoušku, nebudou dodržovat opatření..

Naštvaný asi není to správné slovo, ale je to slovo spisovné a můžeme ho použít. Jinak bych rád použil úplně jiné. Je to strašná škoda. Česku se podařilo první vlnu zvládnout. Prvotní rozhodnutí vlády na jaře bylo možná instinktivní, ale bylo naprosto správné. Byli jsme naprosto nepřipravení, neměli jsme ochranné pomůcky či dezinfekci a nic jiného než totální lockdown nám nezbývalo. A ono to zafungovalo. Mě tak mrzí, že jsme ty týdny strávené v karanténě a stovky miliardy korun přes léto vyhodili oknem. Není možné všechno shazovat jen na vládu. To by nebylo fér.

Proč to není fér?

Nezodpovědně se přes léto chovala většina Čechů. Ve světě si ťukali na čelo, jak bezstarostně a nezodpovědně se chováme. Symbolem je covidová párty na Karlově mostě, bohužel s podporou řady opozičních politiků, takže tady si s vládou nemohou nic vyčítat. Politici se předháněli v tom, kdo si přisvojí „vítězství“ hrdinného českého národa nad koronavirem a Češi rádi podlehli sebeklamu úspěchu. Karlův most ale není jediným symbolem. Veřejnost se chovala nezodpovědně, všichni se snažili si užít léto. Teď jsou z toho tisíce zemřelých a nakažených.

Situace se podle vás lámala právě v létě?

V té době se počty nově diagnostikovaných případů pravidelně pohybovaly kolem 200 každý den, to už ukazovalo na problém. Naše vláda na to nereagovala. Koncem srpna jsem byl v Bavorsku, a zatímco jsme se u nás tvářili, že covid neexistuje, tam se nosily roušky ve všech vnitřních prostorách, v obchodech se kontroloval počet zákazníků, v restauraci se museli lidé zapisovat a dávat kontakty pro případné trasování. U nás vláda ignorovala doporučení epidemiologů a byla tady evidentní snaha to nějak uhrát do říjnových voleb, to mi nikdo nevymluví. Jelo se na vlně, že jsme nejlepší, a to se nepovedlo. Prasklo to v polovině září a od té doby to jede.

Zaváděná opatření tedy přicházejí pozdě? Jak moc jsme s nimi pozadu?

Tak tři až pět týdnů. To způsobí zbytečnou smrt stovek lidí, snad ne tisíců. Přivodí to také ekonomické ztráty. Často také slýcháme nesmyslný názor, že epidemiologická opatření poškodí naší ekonomiku a tak bychom je neměli dělat. Představa, že můžeme obstát bez ekonomických ztrát, je naprosto zcestná. Půjde to ruku v ruce. Buď se nám jí podaří zvládnout s určitými ztrátami, které budou ekonomické a hlavně lidské. Nebo se nám to nepodaří a zhroutí se všechno. Představa, že budeme mít v nemocnicích statisíce nakažených a nemocných, denně budou přibývat další a s nimi i mrtví a ekonomika bude bez problémů šlapat, je naprosto nesmyslná. Bez ztrát se z toho teď nedostaneme.

Jaký je tedy výhled do budoucna?

Doufáme, že protiepidemická opatření začnou fungovat a během 10 až 14 dnů se jejich efekt projeví. Může se stát, že se neprojeví nic, počty nemocných budou dále narůstat a opatření se budou muset ještě zpřísnit.

Vy byste je zpřísnil?

Za sebe bych například doporučoval uzavření obchodů s výjimkou potravin, drogerie a lékáren. A doporučoval bych všem lidem, aby se omezili na cestu do práce, nejnutnější nákup a hajdy domů, odkud by vycházeli maximálně na procházky do přírody nebo individuální sportování. Roušky bych rád viděl i venku, především v ulicích velkých měst. To prostě nikoho nic nestojí a může to přenos epidemie výrazně snížit. Situace je taková, že se nám každých 10 dnů zdvojnásobí počet aktuálně nemocných, každých 10 dnů se zdvojnásobí také počet pacientů v nemocnicích, včetně pacientů ve vážném stavu. Bohužel se zhruba každých 10 dnů zdvojnásobuje i počet lidí, kteří nemoci podlehnou. A nakonec se stejným tempem zvyšuje počet nakaženého zdravotnického personálu.

Kolik zdravotníků může být nakaženo?

Pokud jsme v úterý měli 5 a půl tisíce nakažených zdravotníků, tak si to můžeme spočítat spolu. Při tomto tempu bychom jich měli za deset dní 11 tisíc, za dvacet dní 22 tisíc a za měsíc by jich mohlo být přes 40 tisíc. A to by byla katastrofa, která by pro zdravotnictví znamenala opravdu kolaps.

Vraťte se domů, situace je kritická

Vyzval jste české lékaře v zahraničí, aby se vzhledem ke zhoršující se situaci u nás vrátili aspoň na čas zpátky. Kolik českých lékařů vůbec v zahraničí je, kteří by na takovou výzvu mohli reagovat?

Jsou to tisíce lékařů, kteří odešli do zahraničí, ale pochopitelně ne všichni se mohou vrátit. Také nejde o všechny lékaře, ale především o specialisty s praxí v anesteziologii a intenzivní péči. Takové, kteří jsou schopni ošetřovat nejtěžší pacienty, protože to nás teď ohrožuje nejvíc. Jde o nedostatek personálu a fakt, že vzhledem k tomu, jak je dnes medicína specializovaná, nejsou lékaři jednoduše a naprosto zastupitelní. Nemůžete dermatologa poslat sloužit na jednotku intenzivní péče, kde jsou pacienti napojení k plicnímu ventilátoru, na dialýze a v metabolickém rozvratu. To prostě nejde. Každý děláme něco a teď bychom potřebovali pomoc od odborníků, kteří mají praxi a na potřebná místa naskočí, pokud mohou.

To je ta druhá stránka věci - pokud mohou. Není přeci jednoduché odejít z nemocnice, kde máte závazky a povinnosti. Odbornost je jedna věc, ale možnost věc druhá.

Samozřejmě jde opravdu o ty, kteří mohou. Máme na mysli dočasnou pomoc po zvážení možností. Každý má pracovní závazky, ale může se domluvit se svým zaměstnavatelem, jsou tu samozřejmě i rodinné vazby. Není to jednoduché a je mi také jasné, že výzva nepřivede zpátky tisíc anesteziologů. Ale každý kvalifikovaný lékař bude teď maximálně užitečný.

Jak je kontaktujete?

Máme kontakty na členy Lékařské komory. Někteří doktoři v zahraničí s námi pochopitelně ztratili kontakt, ale mají u nás kamarády, spolužáky, bývalé kolegy, kteří je kontaktují. Ti vědí nejlíp, jak ke kolegovi třeba z Německa zprávu dostat.

Výzvu jste zveřejnili teprve ve středu, ale přeci jen - už se vám někdo ozval?

Je to krátká doba, ale několik lékařů už se skutečně ozvalo. Není jich sice ani 10, ale jsou to první vlaštovky.

Kolik lékařů by výzvu podle vás mohlo vyslyšet?

Budou to desítky, stovky jsou asi nereálné. Je třeba si uvědomit, že s covidem mají problémy i v zahraničí, byť mnohem menší. I oni se ale musí připravit na to, že by se jim mohla epidemie vymknout z rukou. My jsme na tom teď naprosto nejhůř. Máme největší nárůsty nově diagnostikovaných na počet obyvatel v celé Evropě. Přičemž máme zároveň vysoké procento pozitivních testů, takže nám značná část nakažených uniká. Máme bohužel také jednu z nejhorších situací co se týká počtu úmrtí na světě. Takže proto ta výzva a doufáme, že u jiných lékařů by se dal využít třeba institut hostování, který je u nás ukotven v zákoně.

Takže by to nemuseli být jen čeští lékaři?

Ano, princip hostování je i pro lékaře z ciziny, kteří jsou členy lékařské komory někde jinde. U nás mohli krátkodobě pracovat. Většinou se to používá na vzdělávací případy, kdy například představují kolegům novou metodu. Hostování by se dalo využít i teď, součástí výzvy je kontakt na právníky z naší komory, kteří jsou připraveni pomoci s vyřizováním podobných případů. Vyřídili by například nezbytné dokumenty s ministerstvem zdravotnictví a podobně.