Slovák otálel s očkováním a skončil na kyslíku. Neváhejte, žádá nyní lidi

„Nejsem žádný antivaxxer, ale nebral jsem tu nemoc vážně, protože jsem necestoval. Měl jsem hodně práce,“ líčí pacient na úvod dvouminutového videa, proč s vakcinací otálel tak dlouho, až bylo pozdě.



To, že se nenechal očkovat vnímá Tibor jako zásadní chybu. „Jsem v nemocnici a potřebuji kyslík, abych mohl dýchat. Bez něj to nejde,“ říká.

„Chtěl bych lidi vyzvat, ať berou covid-19 vážně a neohrožují sebe a své okolí. Doporučuji všem, ať se co nejrychleji dají očkovat. Pokud můžete, rozhodně neváhejte,“ říká s tím, že v nemocnici denně vidí čemu zdravotníci čelí. „Je to to nejmenší, co můžeme udělat,“ uvedl.

Onemocnění u Tibora zpočátku probíhalo lehčí formou. Po třech dnech se ale projevila horečka a silná slabost. Osmého dne si muž zavolal sanitku poté, co si naměřil saturaci, tedy nasycení krve kyslíkem, 75 procent. Obvyklá hodnota se obvykle pohybuje mezi 95 a 99 procenty.

„V tu chvíli jsem věděl, že je to hodně špatné. Zavolal jsem si záchranku, která mě odvezla do nemocnice, kde jsem ihned začal dostávat kyslík,“ popsal Tibor s tím, že doufá, že se bude moci brzo vrátit domů.

Koronavirus na Slovensku zrychluje

Šíření covidu-19 na Slovensku v posledním období mírně zrychlilo, počty nových případů nákazy ale nadále představují jen zlomek předchozí silné vlny infekce, jež v zemi vrcholila letos v březnu.

V závěru minulého týdne laboratoře na pětimilionovém Slovensku odhalily 19 infikovaných, což je za neděli nejvyšší hodnota od konce května. O víkendech v zemi obvykle výrazně klesá počet provedených testů.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví už minulý týden upozornilo, že takzvané reprodukční číslo v zemi stouplo na hodnotu 1,2 až 1,3 z dřívější úrovně 1,15. Pokud se toto číslo delší dobu drží nad hodnotou jedna, znamená to, že epidemie sílí.



Reprodukční číslo ukazuje, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Také na Slovensku se dominantní mezi novými potvrzenými případy koronavirové infekce stala nakažlivější varianta delta.

Slovenské úřady zatím neoznámily nové rozdělení okresů podle rizika epidemické nákazy, které vláda obvykle ohlašuje jednou za týden. Nadále tak platí, že všechny regiony země jsou v nejnižším rizikovém stupni, platí v nich tedy nejmírnější koronavirová omezení.

Počty hospitalizovaných lidí v souvislosti s koronavirovou nákazou na Slovensku se drží na nízké úrovni, v neděli to bylo 65 pacientů. Na začátku března během silné druhé vlny koronavirové nákazy slovenské nemocnice hlásily celkově přes čtyři tisíce zmíněných pacientů.



Slovensko zaostává v očkování proti covidu-19 za průměrem EU i za Českem, a to kvůli nízkému zájmu lidí o vakcínu. Bratislava ve snaze podpořit očkování zorganizovala loterii o finanční ceny, první slosování bude v neděli.