Česko získá od Maďarska dalších sto tisíc jednodávkových vakcín Janssen

„Vakcíny od Johnson & Johnson jsou jednodávkové a populární hlavně na očkovacích místech bez registrace,“ uvedl Babiš a vyzdvihl spolupráci s Maďarskem. Začátkem června předseda vlády převzal 40 950 dávek vakcíny od Maďarska, měsíc na to země Česku zapůjčila dalších 140 tisíc vakcín. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó se s Babišem shodli na tom, že by je Česká republika mohla vrátit do konce roku.

Preparát Janssen, který do Česka dorazí v srpnu, se podává například na pražském hlavním nádraží, kde probíhá očkování bez předchozí registrace.



České republice v dubnu slíbily vakcíny Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na jejich přeposlání se země domluvily poté, co Česko nesouhlasilo s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v Evropské unii.

Česko kvůli tomu dostalo méně vakcíny, než kdyby s kompromisem vyslovilo souhlas. Babiš už dříve řekl, že všechny přísliby byly splněny.



Dávek vakcín bylo v Česku podáno od začátku očkování loni v prosinci skoro 10,9 milionu, přes 5,2 milionu lidí - tedy necelá polovina obyvatel - bylo plně naočkováno. K tomu, aby se virus nešířil ani mezi neočkovanými lidmi, je podle odborníků pro kolektivní imunitu potřeba nejméně 70 procent proočkovaných.