KOMENTÁŘ: Rodičovské bitvy o vakcínu. Co obstojí u soudu?

S rozšířením možnosti očkování proti koronaviru na nezletilé, především co se týče kategorie 12–15 let nebo mladších, se otevřela problematika sporů rodičů o očkování dítěte proti koronaviru. Očkování spadá do skupiny takzvaných neběžných lékařských zákroků, která je jednou z kategorií významných záležitostí dítěte.

Spory rodičů ohledně souhlasu v záležitostech, které jsou pro dítě významné, upravuje § 877 občanského zákoníku. V případě takovéhoto sporu musí rodič, v tomto případě ten, který chce dát své dítě očkovat proti koronaviru, dát návrh k soudu, aby svým rozhodnutím souhlas druhého rodiče nahradil.