Nedoporučíme očkování dětí jen proto, že to chtějí politici, řekla komise

Německá Stálá očkovací komise STIKO se znovu postavila na odpor politikům, kteří na ni naléhají, aby konečně podpořila doporučení očkovat děti ve věku od 12 do 17 let. Vládní garnitura se snaží různými cestami prosadit co největší proočkování německého obyvatelstva.