Začíná očkování dětí u pediatrů. Dostat vakcínu u nich mohou i rodiče

Distributor bude rozvážet vakcíny zdravotnickým zařízením, která zřizují očkovací místa, i do ordinací praktických lékařů pro dospělé a děti. „To by mělo mít pozitivní vliv na rychlost očkování. A to jak celé populace, tak především ve věkové skupině 12 až 16 let,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Firma bude moci podle ministerstva rozdělit balení vakcín na menší části, minimálně ale musí obsahovat 50 dávek. Dělení žádali v případě očkovací látky Moderna zejména praktičtí lékaři pro děti. Jedno balení totiž obsahuje 100 dávek, což by menší ordinace nedokázaly využít. Právě Moderna je povolena i pro děti od 12 let.

Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Hülleové má část lékařů o očkování dětských pacientů ve svých ordinacích zájem. Zapojit by se mohla až polovina z nich.

Pediatři mohou vakcínu objednávat od pondělí, dodávky pak mohou čekat během tohoto týdne. „Obvykle závozové dny bývají v průběhu týdne. Očekáváme, že vakcína se do ordinací dostane v průběhu několika dnů tohoto týdne tak, jak jednotlivé ordinace dají poptávku,“ řekla Radiožurnálu místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Hana Cabrnochová.

Možnost očkování pro rodiče

Protože někteří rodiče chtějí stihnout očkování dětí ještě před začátkem školního roku, mnozí lékaři jim už podle Hülleové doporučili spíše očkování v očkovacích centrech. Pediatři si nyní musí ověřovat, zda již děti neabsolvovaly vakcinaci v některém z center.

„Rodiče již volali od okamžiku, kdy bylo spuštěno očkování dětí od 12 let, takže většina pediatrů zná orientační zájem ve svých praxích. Musí si ale ověřit, kolik jich využilo možnosti se naočkovat ve velkých centrech, což informační systém umožňuje,“ řekla na Radiožurnálu Cabrnochová.

Pediatři podle ní budou své pacienty aktivně oslovovat. Rodiče ale mohou lékaře kontaktovat a očkování si domluvit sami. Vakcínu pak někteří lékaři poskytnou i rodinným příslušníkům dětí. Na očkování tak se svými dětmi mohou přijít i samotní rodiče, pokud bude mít ordinace dostatek očkovací látky.

„Tato možnost je a domníváme se, že i díky této nabídce budeme moct rozšířit možnost očkování v oblastech, kde ještě není proočkovanost vysoká,“ dodala místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Vliv očkování na prezenční výuku

Vláda už dříve rozhodla, že žáci, kteří se na začátku září preventivně neotestují na covid, budou muset po celou dobu ve škole nosit roušku či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro děti s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci.

Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka musí zajistit také uskladnění vakcín ve svém centrálním skladu. Ministerstvo zdravotnictví bude mít možnost distribuci přesměrovat, a vyřešit tak případný nedostatek některé z vakcín.

Dohoda s distributorem je na čtyři roky a nahrazuje předchozí smlouvy na distribuci očkovacích látek, které vzešly z jednacího řízení bez uveřejnění. Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny rovněž připravují veřejnou zakázku, v níž bude vybrán distributor očkovací látky Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech.