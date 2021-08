Očkovat se a co za to? Výzva rektorů nestačí, studenti chtějí výhody

Česká konference rektorů vyzvala minulý týden studenty vysokých škol k naočkování proti covidu před začátkem nového akademického roku. „Tím by sami přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje,“ řekl tehdy za Českou konferenci rektorů Martin Bareš z Masarykovy univerzity.



Zpráva od rektorů může pomoci v rozhodnutí těm, kteří váhají, ale odpůrcům vakcíny asi stačit nebude.

„Už dávno jsem přestala věřit, že by něco takového na lidi zabralo. Aby výzva fungovala, musela by studentům nabídnout reálné a splnitelné výhody. A to se dělá těžce, když není jisté, v jakém režimu bude probíhat výuka,“ uvedla studentka divadelních studií Anna Pavlína Sedláčková. Vysokoškoláci jsou podle ní jednou z nejméně ohrožených skupin a daleko pravděpodobněji se nechají naočkovat pro výhody než pro ochranu před nemocí.

Výměnou za absence testů

Pro studenty ubytované na vysokoškolských kolejích by mohla být výhodou absence pravidelného testování, které by si jinak museli hradit sami. Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství totiž počítají s testováním studentů na kolejích.

Právě výhody a bezstarostnost po obdržení certifikátu jsou jedním z důvodů, proč mladí lidé volí očkování. Vyhovuje jim, že k běžným aktivitám nepotřebují test.

„Nešla jsem se naočkovat proto, že se bojím nemoci. Šla jsem se naočkovat proto, že chci žít normální život. Myslím si, že tohle je důvod většiny mladých lidí, kteří se jdou očkovat,“ řekla studentka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Andrea Harmuthová. Výzvu rektorů považuje za zbytečnou, míní, že kdo se naočkovat chtěl, už tak učinil dřív.

„Rektoři tímto naštvou studenty, kteří se očkovat nechtějí. Může to ale motivovat někoho, kdo není rozhodnutý,“ uvedla Nadia Charawani, která v září nastoupí do prvního ročníku bakalářského studia na Masarykově univerzitě. Vlna nových zájemců o očkování podle jejího názoru však nepřijde. Sama se pro očkování rozhodla kvůli ochraně zdraví a prevenci před komplikacemi.

Někteří studenti odmítají vakcínu ze strachu z následků. Existuje také skupina mladých lidí, která se ze zdravotních důvodů naočkovat nemůže. Někteří další pro své rozhodnutí opodstatnění nenacházejí.

„Měla jsem starosti se školou a nebyl čas. Jelikož bych druhou dávku nestihla do konce léta, tak už mi to přišlo zbytečné. Zároveň nemám důvod se očkovat a ani výzva mi žádný nedala,“ uvedla studentka Univerzity Palackého v Olomouci Nikola Kovalčíková. Jako možnost připouští i pravidelné testování během akademického roku a počítá i s případným znevýhodněním při kontaktní výuce. Ví, že není jediná, kdo bude tuto otázku řešit.