Dva dny volna za očkování firmy dávat nechtějí. Sick days stačí, říkají

Napříč všemi segmenty obchodu a služeb firmy nabízejí různé benefity či pracovní volna po očkování proti covidu-19. Některé firmy, které plošně nenabízejí žádné benefity, jsou ovšem připravené vyjít zaměstnancům maximálně vstříc.

„Pracovní úlevy za dobrovolné očkování mezi zaměstnaneckými benefity nemáme, nicméně v případě potřeby rádi vyjdeme zaměstnanci vstříc,“ sdělil tiskový mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.



Podle manažera náboru a marketingu Jiřího Halbrštáta z ManpowerGroup zaměstnavatelé volí různé varianty odměn, poskytování různých benefitů i s ohledem na to, jak chce ovlivnit chování zaměstnanců.

„Naše společnost například poskytuje zaměstnancům vouchery na sportovní aktivity a rekreaci. Z pohledu vlády, která usiluje o maximální proočkovanost, je to pochopitelný krok. Obzvlášť v situaci, kdy se část lidí po očkování necítí dobře,“ přiblížil.

Firmy raději nabízejí placené volno

Některé velké firmy se rozhodly zaměstnancům poskytnout po očkování raději placené zdravotní volno. „Jeden z firemních benefitů, který se pro tento účel výborně hodí. Takže kdo se necítí po očkování dobře, může zůstat doma a naše společnost mu to proplatí, jen to nespadá do kategorie dovolených. Přijde nám to logičtější než návrh pana premiéra na dva dny dovolené,“ doplňuje tiskový mluvčí skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha.

Velkorysou nabídku čerpají zaměstnanci mezinárodní stavební společnosti, která nabízí čtyři dny placeného volna, a to již od 20. dubna. „Ve všech zemích, kde Skanska Central Europe působí, ať už je to Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, poskytujeme dva dny dodatečného placeného volna pro zaměstnance, kteří podstoupí očkování proti covidu-19. Dvoudenní volno mohou čerpat při první i druhé dávce očkování, celkem tedy až čtyři dny,“ říká vedoucí vnějších vztahů Skanska Central Europe Ondřej Šuch.

V očkování vidí krok správným směrem také společnost Mall.cz a proto v něm své zaměstnance podporuje. „Každý zaměstnanec, který nám doloží potvrzení o očkování, dostane dva relax days navíc, tedy za každý den, kdy si došel pro jednu z dávek, bude moci čerpat den volna navíc,“ doplňuje tisková mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková.

Jeden den placeného volna mají také zaměstnanci společnosti Astratex. „Našim zaměstnancům nabízíme den placeného volna po každé dávce vakcíny,“ říká ředitel lidských zdrojů společnosti Martin Svoboda.



Individuální přístup k zaměstnanci

Některé firmy ale chtějí své zaměstance k očkování motivovat jinak. „Našim zaměstnancům poskytujeme tři sick days ročně a jedna z možností, jak je využít, je i volno na zotavení se po očkování vakcínou proti onemocnění covid-19. Současná praxe nám ukázala, že většina zaměstnanců snáší aplikaci vakcíny dobře, nezaznamenali jsme nutnost čerpat za účelem rekonvalescence po aplikaci dávky vakcíny volno. Pokud se tento trend změní, zavedení takového benefitu zvážíme. Respektujeme však individuální volbu každého jednotlivce,“ doplňuje personální ředitelka Publicis Groupe Barbora Čermáková

V současné chvíli o uvedeném kroku neuvažuje ani stavební společnost Eurovia CS, která je navíc ve stavební sezoně. „Mnoho našich staveb vrcholí a očkování považujeme za osobní záležitost každého. Případné zdravotní komplikace po očkování řeší každý zaměstnanec individuálně se svým vedoucím pracovníkem,“ dodala tisková mluvčí Iveta Štočková ze společnosti Eurovia CS.

Společnost Tesco sice svým zaměstnancům nenabízí benefity za očkování, ale podporuje zaměstnance s dětmi nebo ty, kteří se vracejí zpět do zaměstnání po dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené závažným onemocněním nebo úrazem. „O podobném kroku (volnu za očkování, pozn. red.) neuvažujeme, letos jsme zavedli nové benefity, které jsou unikátní nejen v maloobchodním sektoru, ale i na českém trhu,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.

Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku očkování proti onemocnění covid-19 přes deset milionů dávek vakcíny. V zemi se začalo očkovat na konci loňského prosince, ukončené očkování mělo k pondělku přes 4,64 milionu lidí. Naočkováno tak bylo 62,3 procenta dospělé populace a téměř 52 procent populace pak i druhou dávkou.