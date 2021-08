Názory na covid dělí Česko. Podle poloviny lidí je to běžná chřipka, ukázal průzkum

Británie, Rakousko, Singapur. To jsou státy, které se rozhodly, že budou ke covidu přistupovat jako ke chřipce. Tedy zmírní opatření, a když bude někde nákaza stoupat, budou už opatření přesně cílená, nikoliv plošná. Češi jsou podle exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro MF DNES v této otázce rozdělení. Celkem 48 procent lidí by covid bralo jako chřipku, ale 52 procent to odmítá.