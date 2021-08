Vakcinační truck by mohl vyjet i na podzim, proočkovanost v obcích je nízká

Zájem o vakcíny začíná klesat. Zatímco na konci června zdravotníci v Pardubickém kraji během jediného dne stihli naočkovat i okolo 5 500 lidí, srpnová čísla jsou zhruba poloviční. A to i mezi seniory nad 65 let.

Přitom podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) není proti covidu-19 dosud naočkováno 27 tisíc z celkových 139 tisíc seniorů v kraji.



V mezikrajském srovnání nejde o žádnou katastrofu, neboť populace v této věkové kategorii není z jedné pětiny naočkovaná napříč celou republikou.

Při pohledu na mapu Pardubického kraje se však ukazuje daleko větší problém. Zatímco na Pardubicku a Chrudimsku jsou obce, které mají proočkovanost starších lidí i nad 90 procenty, čísla na východě kraje příliš optimistická nejsou. V některých obcích očkování alespoň jednou dávkou absolvoval jen každý druhý člověk nad 60 let.

To je i případ Strážné, nejméně proočkované obce na Orlickoústecku, kde ze 105 obyvatel mělo ke konci minulého týdne aplikovanou vakcínu jen 37.

I kvůli nižšímu zájmu veřejnosti o vakcinaci v očkovacích centrech nechal kraj v minulém týdnu ve spolupráci s organizací Podané ruce vypravit očkovací truck, který lidem přiveze vakcínu prakticky až k domu, a to bez nutnosti registrace.

„Truck zajíždí do lokalit, kde byla proočkovanost nižší než 50 procent a zároveň se nám ozval starosta, který měl o očkovací truck zájem. Oslovili jsme poté všechny obce a města v Pardubickém kraji s informací, kudy kamion pojede, aby se o tom lidé dozvěděli,“ řekla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková a uvedla, že největší zájem je o jednorázovou vakcínu Janssen.

Pro ty, kteří si vybrali v mobilním trucku dvoudávkový Pfizer, bude na stejném místě přistaven i pro očkování druhou dávkou po 21 dnech.

Za první tři dny, kdy očkovací truck stál dva dny v Přelouči a jeden den ve Starém Mateřově, zdravotníci aplikovali necelých 800 dávek bez registrace. Zhruba 180 dávek z toho připadalo na malou obec se zhruba 780 obyvateli.

„Myslím, že jsme neprohloupili. Poměrně úzce spolupracujeme s obcemi v sousedství, proto jsme se společně dohodli, že je to dobrá příležitost pro obyvatele, kteří se zatím naočkovat nenechali,“ řekl starosta Starého Mateřova Václav Levinský.

Dlouhá Loučka se fiaska neobávala

Zdravotníci s vakcínami proti koronaviru dnes ráno dorazili i do Dlouhé Loučky nedaleko Moravské Třebové, kde čtyři z deseti seniorů nad 60 let stále žádnou ochranu před koronavirem nemají.

Stejně jako v jiných obcích daleko od očkovacích center tam lidé spoléhali hlavně na své praktické lékaře.

„Všichni víme, jak to dopadlo. Kvůli velkým očkovacím centrům byli odsunuti na druhou kolej. Myslím si, že proočkovanost u této věkové skupiny by měla být kolem 85 procent,“ řekl starosta Dlouhé Loučky Libor Cach, který o mobilní očkovací truck projevil na kraji zájem.

„Malých obcí se přihlásilo velmi málo, měly strach z fiaska. Kdybych měl 80 procent naočkovaných lidí starších 60 let, nešel bych do toho,“ přiznal starosta obce, v níž se mohou nechat lidé naočkovat až do dnešních 21 hodin.

Přestože Dlouhá Loučka je poslední zastávkou očkovacího kamionu, podle radní Matouškové očkování v odlehlých obcích mimo velká očkovací centra konec mít nemusí.

„Jízdu mobilního trucku si budeme příští týden vyhodnocovat. Pokud bude mezi starosty o očkování zájem, další jízdy mobilního trucku bychom ve spolupráci s organizací Podané ruce chtěli rozjet na podzim,“ sdělila Matoušková.