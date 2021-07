Očkovat se mohou děti starší dvanácti let. Dnem D pro první dávku vakcíny je středa – zbývá totiž už jen pět týdnů do prvního září – tři týdny je pauza mezi první a druhou dávkou a další dva týdny musí uplynout po druhé dávce do požadované plné ochrany před covidem.



Pokud děti s očkováním začaly, ale nestihly ho dokončit, mají i v září nárok na bezplatné testování.