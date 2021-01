KOMENTÁŘ: Báječná léta s „Kaldou“

Byla to scénka skoro jako z Havlovy Audience. „Dáte si panáka?“ – „Děkuji, pane předsedo, ale přece jen, je osm hodin ráno, tak raději ne.“ – „Tak já tady sedím od šesti, čekám na vás, že si dáme panáka – a vy byste mě odmítl?“ S posledními slovy už dlouholetý spolupracovník Miroslava Kalouska Ondřej Jakob naléval domácí slivovici tehdejšímu předsedovi KDU-ČSL i mně, tehdy redaktorovi Lidových novin. Během rozhovoru jich padlo několik. A zatímco já po návratu do redakce interview sotva přepsal a poslali mě vyspat, Kalousek standardně fungoval ve Sněmovně a večer šel ještě do televize.