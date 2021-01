Ať si Kalousek užije důchod. Stýskat se mi nebude, řekl prezident Zeman

„Mám tady jednu bolestnou zprávu,“ prohodil Ovčáček k Zemanovi se zjevnou ironií v hlase poté, co na svém mobilním telefonu prohlížel aktuální zprávy. „No, tak to vidíte, možná k odchodu Miroslava Kalouska přispělo i to, že už jsem vyhlásil termín voleb do Sněmovny a on nechtěl dělat kampaň, když v nich nekandiduje,“ navázal Miloš Zeman na pasáž z předchozího rozhovoru.

V té se totiž probíralo jeho kontroverzní rozhodnutí, které opoziční senátoři ženou k Ústavnímu soudu, protože pokládají brzké vyhlášení voleb za nefér. Politické subjekty totiž musejí už od ledna započítávat vše do devadesátimilionového limitu, které mohou strany a hnutí utratit v předvolební kampani. Což může být především pro nově vznikající koalice velmi nepříjemné. Také s ohledem na kampaň přitom později svůj krok vysvětloval i sám Miroslav Kalousek.

Vzápětí už Miloš Zeman odpovídal na dotaz, co odchodu svého letitého politického rivala říká. „Přeji mu klidný život na penzi? Kolik že mu je vlastně let? Šedesát? No, tak to by mohlo pomalu stačit. Může jít do předčasného důchodu, to jsem šel i já v padesáti osmi letech. A já mu přeju dobrý život na penzi. Mně se po něm určitě stýskat nebude,“ konstatovala hlava státu.

Respekt vocuď pocuď

Byť se v úterý většinou připomínala především řevnivost mezi Miroslavem Kalouskem a Andrejem Babišem, ta mezi bývalým předsedou lidovců i TOP 09 na jedné, a Milošem Zemanem na druhé straně byla srovnatelná. Ne-li ještě větší. Přitom se spolu oba znepřátelené páry v minulosti dokázaly bavit. Tykají si. A minimálně pragmatičtí „dinosauři politické scény“ Kalousek se Zemanem k sobě kdysi chovali pokud ne jistý druh náklonnosti, tak velký respekt.

K jejich prvním velkým střetům docházelo v dobách, kdy byl Miloš Zeman premiér menšinové vlády ČSSD tolerované občanskými demokraty Václava Klause. Miroslav Kalousek tehdy opoziční smlouvu nemilosrdně kritizoval z pozice jednoho z nejviditelnějších představitelů KDU-ČSL. Později se jejich cesty rozešly. Kalousek se stal předsedou lidovců a ministrem financí ve vládě Mirka Topolánka, Zeman důchodcem, který na Vysočině plánoval velký návrat. Tou dobou se sice míjeli, ale čas od času dokázali politické instinkty a schopnosti toho druhého ocenit. Byť zpravidla dodávali, že s ním zásadně nesouhlasí.

K dalšímu zlomu došlo při první přímé volbě prezidenta v roce 2013, kdy se soupeřem Miloše Zemana stal poměrně nečekaně předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Právě jeho spojení s Miroslavem Kalouskem a vytahování starých hříchů se stalo jednou ze zbraní, které Miloš Zeman používal vůči svému soupeři snad nejčastěji. Přeneslo se to do osobní roviny. Velmi osobní.

Vážím si, že mu vadím

Vše pak vygradovalo, když po pádu vlády Petra Nečase odmítl prezident Miloš Zeman jmenovat premiérkou Miroslavu Němcovou a umožnit tak pokračování tehdejší koalice, a namísto toho jmenoval svoji úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, která vládla bez důvěry Sněmovny.

„Tvrdilo se, že by to byla Nečasova vláda bez Nečase. Při vší úctě k Nečasovi jsem ale hluboce přesvědčen, že v uplynulých třech letech byl faktickým premiérem vlády pan Miroslav Kalousek a stejně tak jsem přesvědčen, že v případě, že premiérkou jmenuji, a já to nevylučuji, Němcovou, pak to bude opět faktický ministerský předseda jménem Miroslav Kalousek,“ hřímal tehdy Miloš Zeman ve Sněmovně při podpoře Rusnokova kabinetu. „Pan prezident, myslím, ve svém projevu jasně řekl, čí výroky na politické scéně mu nejvíc vadí. Já si toho vážím,“ reagoval Kalousek s tím, že Zeman svým projevem ani tak nepodpořil Rusnokovu vládu, jako spíš marně hájil svůj „zoufale nekompetentní postup“ při jejím jmenování.

Šipky a dámské přirození

Od té doby už si ti dva nedarovali vůbec nic a neshodli se nikdy na ničem. Když na konci roku 2013 poslal Miloš Zeman Miroslavu Kalouskovi se zjevným cynismem a ironií vlastní prezidentský portrét, umístil ho tehdejší první místopředseda TOP 09 ve své kanceláři a položil před něj deset šipek. Později vedle přibyl i obraz dámského přirození.

Miloš Zeman zase na Miroslava Kalouska nezapomněl snad v žádném ze svým projevů či rozhovoru. Spolu s podnikatelem Zdeňkem Bakalou se stali jeho snad nejvděčnějšími terči, které označoval div ne za příčiny všeho zla. Leckdy dost nevybíravě.

Když třeba loni v dubnu při první vlně koronaviru prezident Zeman označil čtyři kritiky vlády a jejích opatření za „bahno“, „hlupáky“ a speciálně Kalouska nazval ještě „počmáraným šaškem“, nemazal se s tím ani tehdejší šéf poslanců TOP 09.

„Je mi M. Zemana líto. Pamatuji si ho ještě jako muže s brilantním intelektem, se kterým jsem sice nesouhlasil, ale který měl můj respekt. Ta karikatura bývalého Zemana, která mluví z cesty na Blesk.cz si zaslouží už jen soucit. Přežijeme virus, přežijeme i Zemana,“ uvedl Kalousek na sociálních sítích. Později ještě pro sichr doplnil, že Zemana nepovažuje za brilantního politika, nýbrž za muže, který kdysi vládl „brilantním mozkem“. „Koneckonců, takový Al Capone ho měl taky,“ poznamenal.

Přestřelky mezi oběma muži coby vysoce postavenými politiky s Kalouskovým odchodem pro tuto chvíli končí. Je ovšem vysoce pravděpodobné, že na sebe jen tak nezapomenou. Zvlášť v době internetu a sociálních sítí.