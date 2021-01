Byl bych pro spojení ANO s ČSSD, prohlásil prezident Zeman

Minulý pátek začaly registrace do očkovacího systému. Co říkáte chaosu, který to provázel?

Žádný podstatný chaos podle mého názoru neexistoval. Chápu, že opozice i vy, novináři, potřebujete psát o něčem, co je nestandardní. Ale uvědomte si, že ve skutečnosti je toto obrovská logistická operace, se kterou nikdo nemá zkušenosti. Lze proto tolerovat ne chaos, ale drobné chyby, které při této operaci existují.

„I kdyby Twitter zablokoval účet hokynáře z Kentucky, byl by to stejný zločin, jako když zablokuje účet prezidenta. Žil jsem dlouhá léta v totalitním systému, jehož jedním z principů byla právě cenzura. O to více jsem na ni alergický." prezident Miloš Zeman