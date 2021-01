Svévolný výklad ústavy, ale nepřekvapil nás, reaguje opozice na Zemana

Zeman dopředu oznámil, že premiérem jmenuje předsedu vítězné strany. „Výhra ve volbách se měří počtem získaných mandátů. Dodal bych počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES.

Předsedu koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 Petra Fialu tím prezident nepřekvapil, jeho postoj však podle něj nahrává hnutí ANO. „Úzká vazba mezi prezidentem a premiérem už asi nikoho nepřekvapuje. Ve volbách však rozhodují voliči. Stále věřím, že prezident bude ctít jejich vůli,“ napsal iDNES.cz Fiala.

Začátkem února se má se Zemanem sejít předseda Pirátů Ivan Bartoš, který tak nechtěl jeho výroky do médií příliš komentovat. „I na téma povolební situace se na ní budeme bavit. Mediální vyjádření či jejich interpretace tedy pro mě úplně nehrají roli,“ napsal redakci v SMS zprávě.

Zeman nezaskočil ani předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, která jeho výklad ústavy považuje za svévolný. „Sestavit vládu může jen někdo, kdo se umí dohodnout a získat většinu ve Sněmovně. I kdybychom si měli počkat až na třetí pokus, který náleží předsedovi Poslanecké sněmovny, učiníme tak. Prezident s oblibou staví demokratické strany před hotovou věc, my uděláme po volbách totéž,“ uvedla.

Šéf lidovců Marian Jurečka zase poukázal, že Zeman měl v minulosti řadu pozoruhodných výroků. „V minulosti například dvakrát říkal, že pověří sestavením vlády toho, kdo mu přinese podpisy většiny poslanců, v prvním případě dokonce ověřených,“ uvedl.



Obecným zvykem podle něj je, že vládu sestavuje ten, kdo nalezne většinu ve Sněmovně. „Nemusí to zrovna znamenat, že vyhrál volby nebo měl největší počet preferenčních hlasů,“ dodal Jurečka.

Po volbách to se Zemanem nebude lehké

„Koalice jsou legálním a legitimním volebním prostředkem. My nic neschováváme, vstupujeme do kampaně otevřeně jako koalice a tak nás taky budou vnímat voliči. Podvodem na ně jsou mnohem spíše smlouvy typu té opoziční, u jejíhož zrodu stál pan prezident,“ uvedl pro iDNES.cz předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan.

Podle politologa Jana Kubáčka dává Zeman svým výrokem všem jasně najevo, že to s ním po volbách nebudou mít jednoduché a dominantní roli bude mít právě on. „Bude to posilovat řevnivost ve volebních koalicích. Je to trochu reakce na to, že volební koalice jsou de facto aliance jen do vyhlášení výsledků voleb, pak už je každá strana ve Sněmovně sama za sebe,“ míní Kubáček.

„Fakticky to však příliš nemění, stejně bude Zeman jednat s nominantem za vítěznou stranu – buďto Andrejem Babišem, Petrem Fialou či Ivanem Bartošem. Jen se neustále potvrzuje, že prezident nezavrhuje žádnou variantu, bude využívat všech možností v rámci vyjednávání a bude hodně dominantním činitelem,“ uzavřel Kubáček.