Jít do voleb spolu? Nepředstavitelné, odmítli Zemanův názor Babiš a Hamáček

Vytvoření volební koalice vládních partnerů navrhl v rozhovoru pro MF DNES prezident Miloš Zeman. „Domnívám se, že by nebylo od věci, kdyby volební koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií. Ale to je samozřejmě věc těchto dvou stran a prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování. Měl by maximálně vyslovit svůj názor,“ řekl Zeman.

Premiér Babiš však kandidaturu s ČSSD vyloučil. „Je to názor pana prezidenta, který možná vychází i z toho, že se všichni spojují proti hnutí ANO,“ uvedl. Zemanův výrok proto chápe, ale situaci vidí jinak.

„My jsme vznikli jako protikorupční hnuti proti tradičním stranám, takže se s nimi spojovat určitě nebudeme,“ dodal.

Případnou volební koalici odmítl také Hamáček, hnutí ANO je totiž podle něj pravicové. „Daňový balíček a spolupráce s ODS ukázaly, že ANO je v podstatě pravicové hnutí. Společný blok si proto nedokážu představit. ČSSD usiluje o levicovou alianci, která bude ve volbách prosazovat kvalitní veřejné služby, silný efektivní stát a spravedlivé solidární daně,“ uvedl na Twitteru.

Podle politologa Jana Kubáčka chtěl Zeman vyslat vzkaz některým členům ČSSD, kteří jsou spolupráci s ANO otevření. Za příliš reálné však případné spojení nepovažuje. „Dá se očekávat, že kdyby tuto variantu sociální demokraté zdvihli, tak je to zničí. Je to spíš šťouchanec od Miloše Zeman. V praxi by to ČSSD značně otřáslo. Ukazuje se totiž, že je velmi rozpolcena mezi kritiky vlády s ANO a jejími příznivci,“ míní Kubáček.



ČSSD jedná o spolupráci se Stranou zelených

Sociálním demokratům půjde podle průzkumů v říjnových volbách o holé přežití, není totiž jisté, že překročí pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. ČSSD tak hledá podporu u regionálních hnutí a také vyjednává se Stranou Zelených.

„Podle mého názoru jedna z možností je spolupráce se Stranou zelených, s odbornou veřejností, s lidmi, kteří se věnují konkrétním oblastem společenského života. Sociální demokracie se určitě musí otevřít, a to se ukázalo i v krajských volbách,“ řekl nedávno místopředseda strany a ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Loni ČSSD v krajských i senátních volbách ztrácela své pozice, ale v Královéhradeckém kraji v koalici se Zelenými obdržela téměř devět procent hlasů. „Uspěli jsme tam, kde jsme byli otevření, navázali spolupráci se starosty, osobnostmi v daném kraji,“ tvrdí Petříček.