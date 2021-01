Chcete nás? Zelení hledají ženicha. Nabídli se Pirátům a STAN, myslí na ČSSD

„Vyjednáváme se třemi různými subjekty, ale ta varianta Piráti a STAN vyšla v našich průzkumech jako preferovaná varianta. Pokud to Piráti a STAN nevyužijí, budeme jednat dál s ostatními,“ řekla iDNES spolupředsedkyně strany Zelených a starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis. Zelení jsou totiž mezi stranami tou anomálií, že je zároveň vede žena i muž. Spolupředsedou je tak i Michal Berg.



„Jsme ve velmi neformálním kontaktu i s panem Minářem a panem Čižinským z projektu LidéPRO, ale tam jsme naposledy jednali ještě před Vánoci,“ popsala Magdalena Davis. Úskalím této varianty, kterou mají Zelení na druhém místě, je ale to, že není vůbec jisté zda hnutí, jež založil Minář, který vedl spolek Milion chvilek pro demokracii pořádající protesty proti premiérovi Andreji Babišovi, vůbec půjde do voleb. Minář řekl, že jeho hnutí bude kandidovat, jen když sežene půl milionu podpisů.

„Naše první varianta je Piráti/STAN, druhá LidéPRO a třetí ČSSD,“ popsala iDNES.cz Davis, jak dopadla vnitrostranická anketa a průzkum mezi lidmi, které Zelení vnímají jako své voliče, protože například podepisují jejich petice. Na dotazník, s kým jít do voleb, odpovědělo asi 1200 lidí.

To, že by šli do voleb nejradši s Piráty a hnutím STAN, oznámili Zelení veřejně takřka vzápětí poté, co vedení Starostů a nezávislých schválilo, že chce kandidovat v koalici s Piráty. Ti to mají potvrdit v sobotu.

Není to pravděpodobné, reagují Piráti i STAN

Jenže odpověď z obou stran je dost chladná. „Mluvil jsem o tom s paní Magdalenou Davis. Známe se ze středočeské politiky, kde ona je starostkou Mníšku,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan.

„Jasně jsem jí řekl, že jsou dohodnuty nějaké poměry na kandidátkách. Takže pokud by někdo za Zelené měl kandidovat za koalici, tak by se buď Piráti nebo my museli nějakého místa zřeknout, normálně probíhají primárky. Úplně upřímně řečeno, oba subjekty budou chtít jednoznačně preferovat svoje vlastní osobnosti na kandidátky,“ uvedl pro iDNES.cz Rakušan. Nepovažuje tedy za pravděpodobné, že Zelené přiberou. Chce o tom ještě mluvit s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem, až Piráti také definitivně potvrdí, že do voleb půjdou spolu se STAN.

„Máme otevřené primárky, kam se může přihlásit i člen jiné strany, pokud tato nekandiduje ve stejném typu voleb. O pořadí na kandidátkách rozhoduje volbou členská základna na úrovni kraje,“ reagoval na snahu Zelených Pirát Bartoš. A jak pravděpodobná je podle něj účast Zelených na kandidátce Pirátů a hnutí STAN? „Je nepravděpodobná zejména z toho důvodu, že u nás nominace a primárky už běží a na volitelná i další místa už jsou v procesu nominace našich kvalitních kandidátů,“ uvedl Bartoš.



„Věděli, jak u nás běží primárky. Není pravděpodobné, že by to teď stihli na pozici, kterou by asi chtěli,“ sdělila iDNES.cz i první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

A při tom, jak je nejasné, zda Minářovo hnutí Lidé PRO vůbec bude kandidovat, je tak dost pravděpodobné, že se Zelení budou muset soustředit na možnou dohodu sice s ČSSD.

Sociální demokracie byla ještě před pár lety nejsilnější stranou, ale to je pryč. Nyní se klepe, aby se také podzimních volbách udržela ve Sněmovně.



Zelené jako partnera vidí jako možnost ministr Petříček

Někteří představitelé ČSSD jsou tomu nakloněni. „Podle mého názoru jedna z možností je spolupráce se Stranou zelených, s odbornou veřejností, s lidmi, kteří se věnují konkrétním oblastem společenského života. Sociální demokracie se určitě musí otevřít, a to se ukázalo i v krajských volbách. Uspěli jsme tam, kde jsme byli otevření, navázali spolupráci se starosty, osobnostmi v daném kraji,“ řekl nedávno místopředseda strany, ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Loni ČSSD v krajských i senátních volbách ztrácela své pozice, ale v Královéhradeckém kraji v koalici se Zelenými obdržela téměř devět procent hlasů.