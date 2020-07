Tygr v masně, kok*ti i facka studentovi. Co Kalousek řekl a udělal

1. „Chováte se jako debil“

„K onomu vzájemnému napadání, které beru sportovně, pane kolego, jsem ochoten připustit v rámci pokory parlamentní diskuse, že já se občas opiji a vy se chováte jako debil. Rozdíl mezi námi je v tom, že já jsem schopen se z toho do druhého dne vyspat,“ prohlásil 24. září v roce 2009 Kalousek na 63. schůzi Poslanecké sněmovny.

Jeho ostrá slova mířila na adresu tehdejšího poslance ČSSD Davida Ratha, který je nyní odsouzený v korupční kauze. Spory mezi Kalouskem a Rathem kvůli pití alkoholu nebyly tehdy ve Sněmovně novinkou.

Miroslav Kalousek a David Rath

Kalousek nakonec v roce 2010 navrhl mandátovému a imunitnímu výboru u zahájit disciplinární řízení a udělit Rathovi pokutu ve výši jednoho platu, tedy skoro 60 tisíc korun. Mandátový a imunitní výbor mu nakonec vyměřil pokutu deset tisíc korun za urážku Kalouska, Rath však pokutu odmítal zaplatit a věc dohnal k soudu.

2. „Nepřekvapil“

„Nepřekvapil. Lhal, kňoural a odešel.”

Kritický byl Kalousek i vůči dalším politikům, výjimkou tak v posledních letech nebyl ani současný premiér Andrej Babiš. V loňském roce Babiš ve Sněmovně, konkrétně 31. května řešil informace o zprávě Evropské komise ohledně střetu zájmu premiéra. Poslanci debatovali o tom, zda bude muset Česká republika kvůli Agrofertu vracet dotace. Babiš se tehdy ke zprávě vyjádřil a poté ze sálu odešel, nezůstal tak na debatu.

Jeho vystoupení Kalousek následně na Twitteru komentoval výše uvedeným výrokem.

3. O politických sympatiích

„Vy jste sice pěkný kok*ti, ale furt jste sympatičtější než Jirka Paroubek.“

Česká pirátská strana na konci května v roce 2010 uskutečnila happeningovou akci s názvem „Žižkovské h*vno“. Vydali se i před Poslaneckou sněmovnu, kde jim do rány přišel místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Po akci se na internetu objevilo video s názve „Vulgární Kalousek“, které bylo zakončeno heslem „Opilý Kalousek si o všech myslí, že jsou kok*ti. Opravdu chcete tohoto pána volit?“

„A vy račte být co, vy jste Pirátská strana?“ ptá se na videozáznamu aktivistů Kalousek dle serveru Lidovky.cz. A vzápětí dodává: „Vy jste sice pěkný kok*ti, ale furt jste sympatičtější, než...“, v tom ho přeruší pirát Milan Kozelka: „My, jsme kok*ti, jo?“ „Jste kok*ti,“ neuhne Kalousek. „...ale pořád jste sympatičtější než Jirka Paroubek,“ dodal.

4. „Nadaní idioti“

„Byl bych docela rád, kdybyste si vytáhla moji účast na zasedáních ministrů financí a vzkázala těm europoslancům, jejichž jména si nepamatuji, protože jsou příliš bezvýznamní idioti, že jezdím na všechna důležitá zasedání, pokud náhodou není něco důležitějšího… Europoslanci Strejček a Fajmon jsou opravdu zlobou nadaní idioti, kteří o tom nic nevědí.“

Tato slova pronesl Kalousek pro Lidové noviny 26. září 2011. Europoslanci ODS tehdy kritizovali Kalouska za to, že jako ministr financí nejezdil na zasedání ministrů financí EU.

Kalousek poté reagoval s tím, že chyběl pouze jednou kvůli schvalování rozpočtu a poté označil europoslance za bezvýznamné idioty.

5. Tygr v masně

„Když jsme před 16 měsíci tady upozorňovali na obrovský konflikt zájmů v terénu, na který vstupuje pan ministr financí (Andrej) Babiš, a já jsem to tenkrát přirovnal k situaci tygra v masně, tak jste všichni říkali: ‚Ale to není pravda, vy ho podezíráte úplně zbytečně, on si nekousne‘. Já jsem říkal: ‚Ale spousta těch kousnutí nikdy nebude vidět‘. Ale jak vidno, pan ministr financí nedokáže odolat a kousne si, i když vidět je.”

Výrok z května roku 2015, kdy proběhlo jednání Sněmovny o návrhu na vyslovení důvěry tehdejší vládě. Poslanci TOP 09, ODS a Úsvitu žádali vyslovení nedůvěry vládě hlavně kvůli sporům o daňové zvýhodnění biopaliv. Upozorňovali na údajný střet zájmů tehdejšího ministra financí Andreje Babiše.

Proti kabinetu nakonec hlasovalo 47 poslanců TOP 09, STAN, ODS a Úsvitu. Ke svržení vlády však bylo nutných o 54 hlasů víc.

6. O premiérovi

„Seznámil jsem se s rozsudkem soudního sporu Transparency International vs. Andrej Babiš. Na jeho základě navrhuji, abychom ve Sněmovně oslovovali pana premiéra důsledně: ’Pane zkorumpovaný premiére’. Evidentně se to smí a je to v souladu s naším právním řádem.“

V únoru 2020 rozhodl středočeský krajský soud, že se premiér Andrej Babiš se nemusí omlouvat za své výroky o neziskové organizaci Transparency International. Předseda vlády ji v minulosti opakovaně označil za zkorumpovanou.

Kalousek na rozhodnutí soudu reagoval na sociálních sítích tak, že navrhl, aby byl Babiš rovněž označován za zkorumpovaného.

7. „Do karusele“

„Shodou okolností zde sedící vlastník prosperující firmy za tři roky si pro sebe vytáhl 2,8 miliardy korun, státu nezaplatil na korporátní dani ani korunu a po zde sedícím ministrovi financí požaduje 3,2 miliardy dotace z veřejných rozpočtů. S takovouhle platební daňovou morálkou, pane podnikateli a ministře financí v jedné osobě, běžte do karusele.”

V podívanou s divadelními prvky se změnilo v červenci 2015 šestihodinové jednání o zákonu o elektronické evidenci tržeb. Vláda ho tehdy v parlamentu přes odpor TOP 09, ODS a Úsvitu uhájila v prvním čtení. Ministr financí Andrej Babiš se na jednání vybavil velkými maketami účtenek.

Pro vrácení zákona k přepracování bylo jen 42 z přítomných 166 poslanců, z ODS, TOP 09 a zvolených za Úsvit přímé demokracie. Když se pak hlasovalo o zamítnutí vládního návrhu, bylo hlasů ještě méně, protože se zdržel i Úsvit.

8. O Thatcherové

„Holt Margaret Thatcherová byla v Evropě jenom jedna. Ta to dokázala a výrazně tím pomohla britské ekonomice a životní úrovni jejího lidu. Všechny ostatní země, které se lekly baseballových pálek, ty skončí tím, že žádné důchody brát nebudou,“ prohlásil Kalousek na jednom z jednání Sněmovny v roce 2015.

9. Matka Země a Otec Slunce

„Jakou má vláda strategii pro případ, že příjmy by se propadly ještě více, než je současná predikce? Já to nekritizuji, chápu, že můžu vycházet teď z té nejaktuálnější možné, která je dubnová, která predikuje propad příjmů zhruba o těch 215 nebo 220 miliard proti rozpočtu schválenému v roce 2019. Nicméně všichni víme, že ta predikce je zatížená velmi silnými riziky směrem dolů a že to je riziko, s kterým musíme umět počítat. Mně tedy Matka Země i Otec Slunce říkali včera při slunovratu, že to bude víc než těch 215, ale tak uvidíme.“

Takováto prorocká slova pronesl zakladatel TOP 09 během druhého kola projednávání schodku rozpočtu na rok 2020. Zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun schválili poslanci začátkem července. Vládě ANO a ČSSD pomohli komunisté.

10. O ekonomické krizi

„Já jsem rozpoutal světovou ekonomickou krizi, jejíhož konce nikdo nebyl schopen dohlédnout, já jsem položil Lehman Brothers, já jsem přesvědčil pana prezidenta Obamu, aby udělal obrovský schodek, přes 11 procent z hrubého domácího produktu Spojených států, a jen tak jako mezi snídaní a svačinou jsem přesvědčil Melčáka, aby podal tu ústavní stížnost.“

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek se na půdě Poslanecké sněmovny přiznal k rozpoutání světové ekonomické krize v roce 2009. Učinil tak v nadsázce poté, když bývalý šéf ČSSD Jiří Paroubek řekl, že Kalousek coby ministr ekonomickou krizi podcenil.

11. A co také?

„Stát nemá co vařit pivo,“ řekl Kalousek k možné privatizaci Budvaru.

„Zatím jsi na tom ještě relativně dobře, Honzo. Zatím tě úkoluje ještě bývalý redaktor Haló novin v pozici tiskového mluvčího prezidenta. Až budeš muset poslouchat hajzlbábu z Hradu a vrátného ze Strakovky, budeš tomu muset přizpůsobit i slovník,“ napsal na Twitter vzkaz pro šéfa ČSSD Jana Hamáčka během sporu o kandidáta na post ministra zahraničních věcí Miroslava Pocheho.

„Omlouvám se, pane předsedající. Jsem jenom blbej inženýr, nemám práva z Plzně,“ prohlásil Kalousek v roce 2009.

11. Slova a činy

Kalousek v uplynulých letech nezaujal pouze svými výroky, ale někdy i svými činy.

V roce 2009 například ve Sněmovně ukázal prostředníček. Chtěl jím tehdy „uzemnit“ Davida Ratha, poté co Rath zmínil Kalouska v souvislosti s nedostatečnou péčí o duševně nemocné v České republice. „Vy jste živoucím důkazem, že tady chodíte, že naše zdravotnictví se o choromyslné stará nedostatečně,“ řekl tehdy na adresu Kalouska. Ten pak následně reagoval výmluvným gestem.

V září 2011 způsobil pozdvižení tentokrát nedaleko Sněmovny. Na Malostranském náměstí nafackoval mladíkovi, který mu vulgárně nadával.

„Jeden drzý spratek dostal pár facek, přesněji čtyři facky,“ komentoval to tehdy. Bývalý premiér Petr Nečas to glosoval slovy, že Kalousek možná aspiruje na titul ministra financí roku, ale rozhodně ne pedagoga roku.

O něco později se pak na veřejnost dostalo i video z policejní kamery, která incident zachytila. Videozáznam pochází z kamery na domu Smiřických, který patří Sněmovně. Je na něm vidět, jak mladík zahájí verbální potyčku s ministrem. Kalousek ho poté přitlačí ke zdi a po další slovní výměně názorů mu dá facku.

V březnu 2011 fabuloval, že má tajný záznam, jak média domlouvají postup proti penzijní reformě. Později otočil, že to byla průhledná mystifikace.

Na začátku letošního července se Kalousek ve Sněmovně přetahoval o ceduli All lives matter (Na všech životech záleží), kterou přinesl poslanec Lubomír Volný. Kalousek se pokusil Volnému ceduli, kterou položil před řečnický pult, několikrát sebrat.

Volný si ceduli přinesl, aby se vymezil proti celosvětovému hnutí Black lives matter (Na černošských životech záleží) a aby podpořil prezidenta Miloše Zemana, který slogan tohoto hnutí označil za rasistický.

„Já se domnívám, že bychom takové formy nonverbální komunikace ve Sněmovně připustit neměli, pokud připustíme myšlenku, že kolegové jsou schopni formulovat věty,“ řekl k tomu Kalousek.