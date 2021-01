Kalousek v politice nekončí. Ať je premiér či prezident, přeje si Topolánek

„Musím se něčím živit, jsem mladý a cítím se v plné síle,“ řekl Kalousek v úterý na CNN Prima News. Podle něj je několik variant, ale zopakoval, že se chce rozhodnout s čistou hlavou a „dát si pár týdnů pauzu“. I když už nebude poslancem, plánuje zůstat členem TOP 09. „Odešel jsem z Poslanecké sněmovny, ale to neznamená, že nebudu dělat politiku,“ sdělil.

Bývalý premiér Topolánek v pořadu prohlásil, že by Kalouska rád viděl na Hradě. „Mám pár vizí. Byl by výborný premiér, což vypadá jako nepředstavitelné, dovedu si ho představit jako prezidenta nebo někde ve velké finanční instituci,“ řekl. Kalousek zopakoval, že o žádném svém dalším směřování dosud nepřemýšlel.



Ačkoliv Kalousek v podzimních volbách nebude kandidovat, věří v úspěch některé z opozičních koalic. „TOP 09 by se dostala do Sněmovny i samotná, ale byla by tam jen proto, aby tam byla. Je potřeba vytvořit politickou sílu. Jsem rád, že se vytvořily dva demokratické bloky a že oba mají potenciál, aby uspěly a pak spolu vytvořily demokratickou vládu,“ uvedl.



Oba zkušení politici se vyjádřili také k tvrzení současného předsedy vlády Andreje Babiše, že ho právě oni „stvořili“. „Jestli ho někdo stvořil, tak to bylo období opoziční smlouvy,“ řekl Kalousek. „Stvořil ho strach z toho, že ho zavřou, a obava o majetek,“ doplnil Topolánek, podle nějž Babiš později využil spory na tehdejší politické scéně.

Jeden z nejvýraznějších českých politiků poslední doby, bývalý ministr financí Kalousek svůj odchod oznámil v úvodu úterní sněmovní schůze. Už v polovině loňského roku uvedl, že nebude letos do dolní komory kandidovat. Načasování svého odchodu nyní vysvětloval brzkým startem předvolební kampaně.

„Pokládám za racionální a taktické, aby ve Sněmovně byli poslanci, kteří budou vystupovat v kampani,“ zdůvodnil. Poslancem byl 22 let, do roku 2009 za KDU-ČSL, pak přestoupil do nově vzniklé TOP 09. Funkci ministra financí zastával dvakrát.