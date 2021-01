Kontroverzní, ale viditelný. Náhradu za Kalouska TOP 09 nemá, míní politolog

Překvapilo vás, že se Miroslav Kalousek rozhodl odejít z politiky?

Přiznám se, že trochu ano. Už před delší dobou oznámil, že nebude obhajovat mandát, ale myslel jsem, že toto volební období ještě poslancem zůstane.

Myslíte, že tento krok může být snahou o získání pozornosti?

K čemu mu ta pozornost ale teď bude? To bude dnes, zítra se za tím zavře voda. Spíš myslím, že to souvisí se situací ve straně, s vyjednáváním o koalici. Kalousek je podle průzkumů nejodmítanější politik. Má sice nějaké jádro přívrženců, kteří ho berou, ale to je poměrně úzká skupina lidí. Je tedy možné, že si v koalici SPOLU (koalice ODS, lidovců a TOP 09, pozn. red.) zhodnotili, že je přítěž a bylo by lepší, kdyby zmizel.

Také není tajemstvím, že Kalousek nebyl příznivcem zvolení Markéty Pekarové Adamové jako předsedkyně, takže to může souviset i s vnitrostranickými tlaky či boji.

Jaká bude TOP 09 bez něj?

Byť byl politikem kontroverzním, byl také politikem viditelným. Je to schopný rétor, viditelná postava a TOP 09 za něj žádnou náhradu nemá. Myslím, že to stranu může spíš poškodit. I když odstranila někoho s množstvím negativních preferencí, politik, který je neutrální, většinou není pro volební souboj dobrý.

Josef Mlejnek Josef Mlejnek působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zabývá se přechody k demokracii, ústavními a volebními systémy, historií, kulturou i politikou střední a východní Evropy. Komentuje domácí i zahraniční dění.

Problém je, že i když je Markéta Pekarová Adamová viditelná, na lídryni pořád nedorostla a nikdo jiný takový tam není. Politická historie na ni možná hodila příliš velké břímě.

Sám nevím, koho chce TOP 09 místo Kalouska postrkovat do popředí. Už jen to, že není ani rok do voleb, a strana by měla mít několik lidí, o kterých nemusíme přemýšlet, kteří jsou viditelní.

TOP 09 byl Kalouskův projekt, postavený na tváři Karla Schwarzenberga. Ten také odchází, a jim se nepodařilo „vychovat si“ nové tváře. Kalousek sám pak nasával negativní emoce a stal se pro stranu spíš přítěží než plusem.



Mohla na tom tedy koalice SPOLU získat nové voliče?

TOP 09 se v koalici s lidovci a ODS zachraňuje. Díky tomu může získat mandáty. Kdyby kandidovala sama, tak se s největší pravděpodobností do parlamentu nedostane. Je to všechno takový záchranný podnik. Chtějí zachránit zbytky, rezignovali či nemají síly na ofenzivní politickou činnost.

Pokud uděláme bilanci plusů a minusů, strana ztratila výraznou tvář. Kalousek samozřejmě ale měl i odpuzující potenciál, také vyvolával negativní emoce u lidovců, od kterých odešel, a jejich voličů. Ti budou koalici nyní volit spíše než s ním.

Karel Schwarzenberg s Miroslavem Kalouskem (18. října 2014)

Vzhledem k celé situaci to tedy bude nejspíš plus. Ale problém celé koalice a celé České republiky stále je, že takových výrazných osobností je zkrátka málo. Určitě je tedy škoda, že Kalousek odchází. Myslím, že je lepší, když se v politice střetávají výrazné osobnosti, což s sebou samozřejmě nese nejen výrazné plusy, ale i výrazné minusy. Politika je pak zajímavější arénou, než když je plná lidí, kterým sice nemůžete nic vytknout, ale nejsou ani ryba ani rak.

Jedna z těch viditelnějších tváří je ale třeba Dominik Feri. Myslíte, že by TOP 09 mohla díky němu nyní přitáhnout více mladých voličů?

U něj je problém, že je v parlamentu čtvrtým rokem, a když se ani jemu doteď nepodařilo přitáhnout straně nové voliče, tak nevím, zda se mu to může podařit v těch pár měsících, co zbývají do voleb.

Feri se zviditelnil spíš svým Instagramem a příspěvky o tom, co mají lidé dělat během pandemie. Ale jinak není výrazně spojen s žádným politickým tématem, a to je také problém. Mladší věkové ročníky podle mě spíš budou volit koalici Pirátů a STAN, koalice SPOLU jim bude připadat příliš staromódní. Jeden Feri a jedna Pekarová Adamová to nezachrání.

Můžeme v budoucnosti očekávat Kalouskův návrat, třeba do Senátu?

To se uvidí, až se ukážou některé další důvody, které k jeho odchodu vedly. On sám říkal, že nebude ve viditelné politice. Spíš bude dělat lobbistu, zákulisního hráče. Nevylučuji, že se v budoucnu objeví, ale Senát je pro něj velmi nevýhodný. Kdyby se v senátních volbách vůbec dostal do druhého kola, tak v něm asi převáží jeho negativní renomé a senátorské křeslo nezíská.

Připomněl byste, jak se Kalousek zapsal do politiky?

On je samozřejmě spojen s působením v KDU-ČSL a na ministerstvu obrany, kde měl kauzy s armádními zakázkami. Vinu odmítá, nicméně se mu připisuje, takže ať už je pravda jakákoli, má to „na triku“. Potom byl ministrem financí v době hospodářské krize, kdy vláda musela provádět zásadní škrty.

Získal image cynického asociála, který škrtá sociální dávky a nic lidem nedává. Z věcného hlediska by však určitě hodně ekonomů bylo schopných Kalouska obhájit, že se nic jiného dělat nedalo. Ministr financí v době, když je země v krizi, to má těžké. Možná to byla smůla, že se funkce ujal v tak nepříznivé situaci a udělal kroky, které z hlediska státního rozpočtu byly nezbytné, což ale volič neocení.

Miroslav Kalousek je hodně aktivní na sociálních sítích, zejména na Twitteru. Myslíte, že si nyní zvýšil pole působnosti a že se bude vyjadřovat ještě více a ještě kontroverzněji?

Myslím, že si pozici na sociálních sítích spíše zhoršil. Když odchází z politiky, přestane být pro hodně lidí zajímavý. Lidé ho sledovali proto, že to byl Miroslav Kalousek, poslanec, někdo, kdo má politické funkce. Když se nyní stane soukromým glosátorem na Twitteru, ohlas bude menší.

Jak šel čas s Miroslavem Kalouskem: