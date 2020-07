Byl to altruistický čin, říká Pirát, který si zaregistroval doménu soupeřky

Nelitujete ještě toho, že jste si zaregistroval doménu vaší soupeřky v senátních volbách, bývalé ombudsmanky Anny Šabatové. Neodstřelil jste se tím sám?

Nemám vůbec pocit, že bych se tím odstřelil. Spíš to podle reakcí může ublížit těm hlasům, které volají po spojování opozice. My jsme s paní Šabatovou byli ve velmi přátelském vztahu, tím myslím jako strana Piráti, já ji neznám osobně. A dlouhou dobu jsem doufal, že se navzájem podpoříme v různých obvodech, což se nakonec nestalo. A lidé kolem Šabatové se rozhodli pojmout jako nepřátelské gesto to, že jsem tu doménu zaregistroval, aby jí nikdo nemohl zneužít a umístit na ni nějaký diskreditační obsah.

Vy jste paní Šabatové nabídl, že od vás doménu s jejím jménem může zdarma převzít. Ozvala se vám?

Nikoli.

Sociální demokraté, kteří nepostavili v senátním volebním obvodě v Brně svého kandidáta, zvažovali vaši podporu. Teď předseda ČSSD Jan Hamáček označil váš krok s registrací domény paní Šabatové za podpásovku. Vaše reakce byla dost prudká, že Piráti nejsou ani novodobí socialisté, ani novodobé marxisté. Nezavíráte si tím zbytečně dveře, když strana zvažovala, že vám dá podporu?

Za prvé nevnímám to, co jsem udělal, jako podpásovku vůči paní Šabatové. Ze sociální demokracie mě nikdo nekontaktoval. Já jsem ve své kariéře spoustu domén takto ochránil.

Jak jste s ní chtěl nakládat? Říkáte, že internet je vaše moře, ale ani tam si nemohou všichni lovit, kde chtějí. K čemu vám ta doména měla být?

To byl čistě altruistický čin. Já jsem na tu doménu dal zámek, aby nikdo nemohl vzít kuřimskou kauzu, i s ohledem na ty děti a na paní Šabatovou, a využít ji na diskreditaci liberálního spektra.

Řekl jste při představování kandidátů Pirátů do Senátu, že autoritu ústavního činitele využijete proti oligarchii, byrokracii a zkorumpovaným politikům. Co přesně si pod tím mám představit?

Pokud jde o oligarchii, je to zřejmé. Já se stejně jako Piráti vymezuji proti tomu, že si premiér nechává vyplácet z firmy, kterou údajně podle jeho slov nevlastní, pět procent všimné z dotací, které této firmě pošlou daňoví poplatníci. To je těch sto milionů ročně, které má ročně z Agrofertu pro svou osobní potřebu.

Chápu-li to správně, jako senátor byste hlasoval jednoznačně proti návrhům současné vlády.

Naprosto jednoznačně, a proto jsem se i tak prudce vymezil proti panu Hamáčkovi. Roli ČSSD ve vládě nepovažuji za důstojnou. Nebudu žádat o podporu jakékoli strany z vládního tábora.

Co se týče té byrokracie, vnímám, nakolik nám stát hází klacky pod nohy v malém a středním podnikání. Podnikání je výrazem lidské kreativity, plníme si tím naše sny a mě se dotýká, když nám stát hází do těchto snů klacky.

A co se týče vaší připomínky vůči zkorumpovaným politikům. Koho tím myslíte?

Tady v Brně jde třeba o kauzu Stoka, dřívější kauzy politiků ODS... Právě proto byla Pirátská strana založena, protože jsme neviděli, že by politiku někdo dělal upřímně a s čistými úmysly.

Na životaschopnou předvolební koalici nevěřím

Abyste mohli realizovat své představy, budete ale potřebovat nějaké spojence v politice, nejen se kriticky vymezovat vůči všem. Myslíte, že je možné, aby Piráti šli příští rok do voleb do Sněmovny s někým v koalici, nebo mají kandidovat sami?

Po kauze s paní Šabatovou já příliš na možnost životaschopné předvolební koalice nevěřím.

Ani s hnutím STAN?

S hnutím STAN je pozice komplikovaná, protože oni nejsou ideologicky vymezeni jako Piráti, je tam i spousta lidí, kteří s Piráty nesouhlasí. A já si nejsem jistý, zda domluva na úrovni vedení byla dostačující, aby se ta koalice nakonec nerozpadla přes členskou základnu, jak se to STAN stalo s KDU-ČSL. Mám obavu, aby snaha o spojování nevyústila ve faktické oslabení této části spektra.

Takže v tomto máte zjevně jiný názor než předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Neřekl bych to tak. Má stejnou motivaci jako já to spektrum spojovat. Na druhou stranu, my musíme být racionální a vnímat rizika, která jsou s tím spojena. To není namířeno proti hnutí STAN, oni jsou si rizik také vědomi a tu neblahou zkušenost mají za sebou. V tuto chvíli ve straně diskutujeme, že zadáme opravdu detailní analýzu, ze které bude patrné, jaké je míra těch rizik a jak by se jim dalo čelit. Já z toho mám obavu, ale uvidíme, co vyjde z analýzy.

Řekl jste, že jste progresivně, humanisticky a ekologicky orientovaný a zastánce ohleduplného životního stylu. Jak třeba vnímáte snahu o uzákonění manželství osob stejného pohlaví, které mají nyní registrované partnerství?

Pohlaví není kategorie, která by měla stát zajímat.

Takže kdybyste byl v Senátu, hlasoval byste pro to umožnit manželství i gayům a lesbám?

Jednak bych v konečné fázi chtěl hlasovat pro a chtěl bych to spojit tím, abychom se podívali na legislativní ukotvení manželství jako takového, protože ho považuji za špatné. Vychází z principů, které možná platily před padesáti, šedesáti lety, ale v tuto chvíli je společnost jinde a obávám se, že právní institut, který ve třetině případů skončí nechutnými majetkovými tahanicemi a tahanicemi o děti, je nevyhovující.

Zakázat klecové chovy. Jsme rodina vegetariánů

Další věc, o které se bude na podzim hlasovat a která souvisí s ohledem ke zvířatům a s ekologií, je zákaz klecových chovů slepic. Byl byste pro?

Jednoznačně. Já mám prakticky celou rodinu vegetariánskou, sám jsem vegetarián a to, abychom se chovali dobře ke zvířatům, je pro mě důležité. Jsem pro zákaz klecových chovů a aby se hospodářská zvířata chovala v co nejpřirozenějších podmínkách. To, že jsem vegetarián, ale není mojí hlavní motivací. To je motivací mojí ženy, která je v tomto ještě více vymezená. U mě je to otázka zdravé výživy a aktivního životního stylu. Mám pět dětí, nejmladší dvouletou dceru a musím tady ještě nějakou dobu vydržet.

Jeden z vašich kolegů z Pirátské strany Lukáš Bartoň spolu s poslankyní ANO Věrou Procházkovou navrhli uzákonění možnosti eutanazie v České republice. Považujete to vy sám osobně za správné?

Při dobrém právním ukotvení a pojistkách, které musí zabránit zneužití toho institutu, to považuji za správnou cestu. Člověk by měl mít kontrolu nad svým životem a v případě, že nesplňuje kvality, které si s ním spojujeme, by mělo být právem člověka si o něm rozhodovat.