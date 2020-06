Kvůli zákazu klecových chovů slepic se nechali do klece zavřít Piráti i Klus

Proti zákazu se vyslovil ministr zemědělství Miroslav Toman. Podle něj by to znevýhodnilo české drůbežáře proti dovozům z jiných zemí. „Já říkám, že v případě, že by se měly zakázat klece, zjednodušeně řečeno, tak by se měly zakázat v celé Evropské unii, aby podmínky byly vyrovnané, pak do toho pojďme a nemám nejmenší problém,“ řekl iDNES.cz Toman.

Zemědělský výbor nepodpořil návrh Piráta Jana Pošváře, aby byly klecové chovy, včetně takzvaných „obohacených klecových systémů“ zakázány od roku 2027, ani jeho kolegyně Dany Balcarové, aby to bylo již o dva roky dříve, ale ani návrh poslance vládního ANO Martina Kolovratníka, aby zákaz platil od roku 2033.

„Nechápu, proč jsou poslanci za ANO proti svému vlastnímu předsedovi, který chtěl podpořit zákaz klecových chovů. Dokonce i poslanci ANO předložili i svoji vlastní verzi, tím myslím návrh pana Kolovratníka,“ uvedl pro iDNES.cz Pošvář.

„Budu to chtít řešit, budu se o to zajímat, stejně jako vždy, když jde o týrání zvířat,“ uvedl skutečně v únoru premiér Babiš. Reagoval tak na video, jimž ho aktivisté vyzvali, ať přesvědčí ANO, aby zákaz neblokovalo.

20. února 2020

Zrychlení výstavby dopravní infrastruktury

Sněmovna bude také schvalovat vládní návrh, který může až o třetinu zkrátit přípravu výstavby dopravní a další infrastruktury. Stát by díky úpravě takzvaného liniového zákona mohl snáze získávat pozemky pro dálnice a železnice.

Poslanci by také měli schvalovat novelu trestního zákoníku, která zavádí častější ukládání pokut místo krátkodobých trestů vězení. KDU-ČSL chce do trestního zákoníku vložit trestný čin, který by trestal komerční šíření propagandistických předmětů národního socialismu i dalších podobných hnutí i použití jejich symbolů. Jde o reakci na prodej kalendářů, triček nebo hrnků s portréty představitelů nacistické třetí říše.

Sněmovna má schvalovat i návrh kandidátů na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Na předběžném seznamu je 47 jmen. Například na udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva Sněmovna zřejmě navrhne prezidentu Miloši Zemanovi člena odbojové skupiny známé jako Tři králové Václava Morávka in memoriam.