Za Piráty do Senátu kandiduje Koky, který se pokusí zvýšit zastoupení Romů

„Jedná se o mladé lidi, kteří se ve svém programu hodně zabývají lidskými právy, transparentností informací, menšinami, “ řekl letos v lednu Koky Českému rozhlasu.



Pokud by uspěl, byl by po delší době zástupcem romské menšiny v nejvyšší politice. Ačkoli po roce 1989 bylo za Občanské fórum zvoleno osm romských poslanců, později Romové už tak úspěšní nebyli. Neprosadila se Romská občanská iniciativa. Na přelomu tisíciletí byla poslankyní za již neexistující Unii svobody Monika Mihaličková.

Koky by kladl by důraz na situaci okolo sociálního vyloučení v chudých regionech. Zajímá ho i situace v učňovském školství, propojení s firmami. „Nechci, aby děti poté, co dokončí školu, končily na úřadu práce, ale aby byly s výučním listem zaměstnatelné,“ uvedl Koky.

Kandidáti Pirátů do Senátu Ostrava – město – Martin Tomášek

Přerov - Pavel Ondrůj

Hradec Králové - Pavel Vacek

Cheb - Markéta Monsportová

Plzeň - město - Daniel Kůs

Strakonice - Michal Horák

Příbram – Simona Luftová

Praha 1 – Robert Veverka

Brno – město - Jiří Kadeřávek

Karviná - Radim Kravčík

Česká Lípa – Petr Jeník

Kolín – Cyril Koky

Kladno - Adéla Šípová

Pro server Romea.cz kritizoval kandidaturu Stanislava Křečka na post ombudsmana, který byl nakonec i zvolen. „Přijmout návrh prezidenta republiky v 81 letech do pozice veřejného ochránce práv mi přijde úsměvné a absurdní zároveň. To se prosím nechci nikomu v žádném případě posmívat, každý budeme jednou starý, ale člověk by měl mít přece jenom trochu soudnost a dát prostor mladším a výkonnějším lidem,“ uvedl Koky.

V Brně bude kandidovat zakladatel České pirátské strany Jiří Kadeřávek. V centru Prahy nasadí Piráti jako kandidáta v boji o Senát Roberta Veverku, který usiluje o legalizaci konopí. Veverka bude patřit mezi vyzyvatele současného senátora a bývalého rektora Karlovy univerzity Václava Hampla, který se o znovuzvolení uchází s podporou KDU-ČSL a Zelených, hnutí Senátor 21 a sdružení Praha sobě. Utká se také s bývalou předsedkyni Sněmovny Miroslavou Němcovou, kterou podporují ODS, TOP 09 a hnutí Starostové nezávislí,

V Kladně, kde obhajuje post exministr Jiří Dienstbier z ČSSD, bude jeho soupeřkou za Piráty advokátka Adéla Šípová. Na Zlínsku chtějí spolu s ODS podpořit současného senátora a daňového poradce Tomáše Goláně. Momentálně mají Piráti jednoho senátora, v Praze byl zvolen Lukáš Wagenknecht, bývalý náměstek na ministerstvu financí a v současnosti jeden z nejostřejších kritiků premiéra Andreje Babiše.

Do krajských voleb heslo „Šance pro budoucnost“

Lídři Pirátů pro krajské volby Lídři Pirátů do krajských voleb

Moravskoslezský kraj - Zuzana Klusová

Zlínský kraj - Hana Ančincová

Jihomoravský kraj - Lukáš Dubec

Olomoucký kraj - Zdeňka Dvořáková Kocourková

Vysočina – Hana Hajnová

Královéhradecký kraj - Pavel Bulíček

Pardubický kraj - Daniel Lebduška

Středočeský kraj - Jiří Snížek

Jihočeský kraj - Lukáš Mareš

Plzeňský kraj - Rudolf Špoták

Karlovarský kraj - Josef Janů

Ústecký kraj - Karel Karika

Liberecký kraj - Zbyněk Miklík

Do krajských voleb jdou Piráti pod heslem „Šance změnit budoucnost“.

„Kandidujeme ve třinácti krajích. Pouze v Olomouckém kraji v koalici s hnutím STAN,“ řekl Bartoš při představením kandidátů Pirátů pro krajské a senátní volby.

„Naší vizí je kraj nové generace, kde může každý svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě společnosti je otevřenost, transparentnost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, nové technologie a zapojení občanů do rozhodování. S Piráty nabízíme alternativu kraje bez korupce, nesmyslných dotací, politických trafik a klientelismu,“ řekl Bartoš.



Piráti v každém kraji podle něj zveřejní povolební strategii, tedy s kým by v žádném případě nešli do koalice. Podobně jako na celostátní úrovni by podle něj nebyly možné s nedemokratickými stranami. A je podle Bartoše na každém, zda jsou takové nyní ve Sněmovně dvě nebo tři.