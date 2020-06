ANO mírně ztratilo, podporu přes 30 procent má dál. Piráti odskočili ODS

Hnutí ANO by v parlamentních volbách dominovalo, oproti dubnu však ztratilo 2,5 procentního bodu. Aktuálně by ho volilo 31,5 procenta lidí, vyplývá z aktuálního modelu agentury Kantar pro Českou televizi. Mírně by posílili Piráti, ODS i SPD. Podle modelu se zvětšila mezera mezi Piráty a občanskými demokraty. Pět stran balancuje na hranici pěti procent s vstupu do Sněmovny.