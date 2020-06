Máme na to, abychom volby do Senátu vyhráli, řekl šéf KDU-ČSL Jurečka

Senát potřebujeme zachovat jako pojistku ústavnosti proti „píárovým“ zkratkám, řekl šéf lidovců Marian Jurečka při představování kandidátů své strany do horní komory parlamentu. „Máme na to, abychom volby do Senátu vyhráli,“ prohlásil sebevědomě lídr křesťanských demokratů. „Úplně každé volby se dají vyhrát,“ řekl i expremiér a bývalý předseda Senátu Petr Pithart.