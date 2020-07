ČSSD zvažovala podporu Piráta, Hamáčkovi ale vadí podpásovka vůči Šabatové

Strany měly do úterního odpoledne čas na podání kandidátek do senátních a krajských voleb. A právě souboj Šabatové s Kadeřávkem teď bude kvůli faulu kandidáta Pirátů jedním z nejsledovanějších. Šabatová kandiduje s podporou Zelených, Idealistů a hnutí Senátor 21.

„Lidem okolo paní Šabatové jsem sdělil, že jí doménu kdykoli rád darem přenechám. Doménu annasabatova.cz jsme přesměrovali na doménu její kampaně sabatovadosenatu.cz. Paní Šabatové jsem ráno telefonicky opět sdělil, že jí doménu kdykoli rád přenechám,“ snaží se zahladit aféru Kadeřávek.



Mezi nejsledovanější souboje v senátních volbách budou patřit ty v pražských senátních obvodech či na Pelhřimovsku, kde se utká bývalý šéf Senátu Milan Štěch, který je v horní komoře parlamentu od jejího vzniku, s exministrem kultury Vítězslavem Jandákem. Zatímco Štěch hájí barvy své ČSSD, Jandák, také bývalý sociální demokrat, jde do souboje s ním za hnutí ANO.

Souboje známých tváří budou vidět v pražských obvodech. V centru Prahy se utká bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová, která má podporu nejen od své ODS, ale také od TOP 09 a hnutí STAN, s bývalým rektorem Univerzity Karlovy a nyní senátorem Václavem Hamplem, či s bojovníkem za legalizaci marihuany Robertem Veverkou, kterého nominovali Piráti.

Některé zajímavé souboje v senátních volbách na podzim 2020

Napínavý souboj slibuje také klání na Praze 5, kde se proti současnému senátorovi za Zelené Václavu Láskovi postaví s podporou několika pravicových stran Michael Žantovský, bývalý několikanásobný velvyslanec a blízký spolupracovník exprezidenta Václava Havla, a také šéf největší české nemocnice v Praze Motole, exministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Toho podporují ANO i ČSSD.

Jiný Žantovský, člen Rady ČTK Petr Žantovský, který dříve spolupracoval s Václavem Klausem, kandiduje za SPD na Kolínsku. Jeho soupeři budou za Piráty Cyril Koky, který se na krajském úřadu Středočeského kraje jako odborný referent pro oblast národnostních menšin zabývá problémem integrace romské menšiny, a za Trikolóru Ivanka Kohoutová, ředitelka pražské Střední zdravotnické školy, která na sebe upozornila, když zakázala nosit hidžáb muslimské dívce. Ta se pak se školou soudila. Prezident Miloš Zeman dal Kohoutové medaili Za zásluhy I. stupně.

Na Kladensku bude bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier z ČSSD hájit křeslo proti Petru Bendlovi z ODS či šéfce rozpočtového výboru Miloslavě Vostré z KSČM. Lidovci s podporou TOP 09 v tomto obvodě nasadili Ondřeje Závodského, který byl dříve náměstkem na ministerstvu financí a Piráti právničku Adélu Šípovou.

O comeback do vysoké politiky se na Znojemsku pokusí bývalý generální ředitel televize Nova Vladimír Železný, který už také senátorem byl. Nyní to zkusí znovu za Trikolóru Václava Klause mladšího a mezi jeho soupeři budou třeba šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik a starosta Znojma za sociální demokraty Jan Grois.



Nejtěžší roli bude mít v senátních volbách ČSSD. Nyní má její senátní klub třináct členů, voliči přitom rozhodnou o deseti obvodech, které nyní strana drží. Může tak nejvíc v Senátu ztratit.

Krajské volby naznačí, zda vznikne předvolební blok

Strany budou ale ještě s větším napětím vyhlížet výsledek voleb krajských. Po pěti hejtmanech mají shodně ANO a ČSSD, když sociální demokraté v roce 2016 dokázali v koaličních jednáních vyautovat svého vládního partnera, jenž přitom v kraji vyhrál, na Plzeňsku, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Stejný kousek se v Ústeckém kraji podařil komunistům, kteří utvořili koalici s ČSSD a se Stranou práv občanů do pozice hejtmana dostali Oldřicha Bubeníčka.

Výsledek krajských voleb, sestavování povolebních koalic, ale vlastně již předvolebních kandidátek ukáže, nakolik je reálné, že se opozičním demokratickým stranám podaří sestavit předvolební blok pro volby do Sněmovny v roce 2021. To zvažují ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Předseda ODS Petr Fiala již dříve naznačil, že by chtěl mít v této věci jasno do Vánoc letošního roku.