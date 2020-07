Politici se radí, jak umožnit volit i lidem, kteří budou v karanténě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Když krajská hygienická stanice nařídí karanténu, tak je to podle volebního zákona překážka výkonu volebního práva. V takovém případě člověk nevolí a ani za ním nejede přenosná urna,“ řekl iDNES.cz náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Ihned vypukl spor mezi politiky, zda je vůbec možné odepřít části lidí volit, když je to základní demokratické právo, a mnozí politici začali volat po tom, aby byla urychleně uzákoněna možnost korespondenčního hlasování.

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD minulý týden v rozhovoru pro iDNES.cz zapochyboval, že se podaří korespondenční volbu už do podzimních voleb uzákonit.

„ Korespondenční volba se nedá stihnout. Já jsem připravil kompletní novelu volebního zákonodárství, která prošla roční diskuzí v rámci jednotlivých politických stran a v níž korespondenční volba byla alternativou. Nicméně většina politických stran ji nepodpořila. Návrh novely leží ve Sněmovně a v otázce korespondenční volby nebyla většinová shoda jednotlivých politických stran,“ řekl Hamáček.

To, aby lidé mohl volit korespondenčně, podpořil po pondělním jednání vlády ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. „Uděláme všechno pro to, aby se volební právo každého občana mohlo naplnit, i těch, kteří budou v karanténě. To korespondenční hlasování je na místě a myslím, že bychom o tom diskusi vést měli,“ řekl Vojtěch.

Senát vyzval vládu, aby bezodkladně v souladu s platnými zákony připravila opatření, které by umožnilo hlasovat v říjnových krajských a senátních volbách i lidem v karanténě kvůli epidemii koronaviru. Možnost případného odkladu podzimních voleb senátoři označili za nepřijatelnou. Výzvu podpořili i senátoři ANO a ČSSD.