ČSSD vsadila na šéfy nemocnic i starosty, hájí deset křesel v Senátu

„Každý ztracený senátní obvod oproti současnému stavu je velký průšvih pro Českou republiku. Určitě by sociální demokracie neměla slábnout, tak já to beru,“ prohlásil Šmarda.

Na otázku, jaký volební výsledek by vládní strana považovala ve volbách do horní komory parlamentu za úspěch, odvětil: „U voleb do krajů nebo do Poslanecké sněmovny si můžete říci, že chcete získat pět, deset, patnáct procent, tady se každý obvod počítá zvlášť. Chceme v každém získat 51 procent. Nemůžeme si říkat – měli jsme velmi dobrého kandidáta, sice jsme nevyhráli, ale 40 procent je dobrých, řekl iDNES.cz starosta Nového Města na Moravě.

Loni v létě se ho ČSSD neúspěšně snažila dostat na pozici ministra kultury, to ale torpédoval prezident Miloš Zeman, a nyní bude Šmarda kandidovat do horní komory parlamentu ve volebním obvodě Žďár nad Sázavou. Je na seznamu kandidátů, který čítá zatím 21 jmen a který strana představí až příští týden.

Kandidáti ČSSD do Senátu Cheb – Miroslav Nenutil, senátor Louny – Jaroslav Veselý, starosta obce Raná Plzeň město – Jiří Liška, neonatolog Strakonice – Karel Kratochvíle, senátor Pelhřimov – Milan Štěch, místopředseda Senátu Příbram – Stanislav Holobrada, ředitel nemocnice Praha 5 – Miloslav Ludvík, ředitel nemocnice, exministr zdravotnictví Praha 9 – David Pavlát, historik Praha 1 - Jakub Štědroň, ředitel neziskové organizace Dům národnostních menšin Kladno - Jiří Dienstbier, senátor Česká Lípa – Jaroslav Křupala, starosta Vrchovan Kolín – Karel Otava, starosta Lysé nad Labem Rychnov nad Kněžnou – František Mencl, ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Žďár nad Sázavou – Michal Šmarda, místopředseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě Vyškov – Ivo Bárek,senátor Přerov – Jiří Lajtoch, bývalý senátor a primátor Olomouc – Jaroslav Vomáčka, ředitel olomoucké fakultní nemocnice Frýdek-Místek – Karel Deutscher, náměstek primátora Ostrava- město – Radim Smetana, starosta Ostravy-Svinova Karviná – Radek Sušil, senátor Uherské Hradiště – Antonín Seďa, bývalý poslanec

Jsou na něm třeba ředitelé nemocnic v Příbrami Stanislav Holobrada, největší české fakultní nemocnice v Praze-Motole, exministr zdravotnictví Miloslav Ludvík i ředitel olomoucké fakultní nemocnice Jaroslav Vomáčka. Také hned několik starostů – kromě Šmardy také Jaroslav Veselý (starosta Rané na Lounsku), Jaroslav Křupala (starosta Vrchovan na Českolipsku), starosta Lysé nad Labem Karel Otava, který se pokusí uspět ve volebním obvodě Kolín. nebo starosta Ostravy-Svinova Radim Smetana. S podporou ČSSD má navíc kandidovat starosta Znojma Jan Grois.

Štěch v Senátu od roku 1996

Funkci v barvách ČSSD obhajuje šest současných senátorů – mezi nimi bývalý šéf horní komory parlamentu Milan Štěch, který byl do Senátu na Pelhřimovsku zvolen již při jeho vzniku v roce 1996 a od té doby si pevně drží své křeslo. Dále exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier za Kladensko, Miroslav Nenutil (Cheb), Karel Kratochvíle (Strakonice), Ivo Bárek (Vyškov) a Radek Sušil (Karviná).

Jsem přesvědčen, že máme paletu osobností, které mohou uspět. Namátkou Milan Štěch, Jiří Dienstbier, Ivo Bárek na jižní Moravě, máme i nového kandidáta, starostu Znojma Jana Groise. Takže by se ten černý scénář neměl naplnit a několik křesel senátorů obhájíme, nebo získáme,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES šéf sociální demokracie Jan Hamáček.

V několika obvodech – v Děčíně, Trutnově, Hradci Králové, v obvodě Brno-město či ve Zlíně sociální demokracie nepostaví vlastního kandidáta.

„Buď podporujeme některého nezávislého kandidáta, případně kandidáta jiného subjektu. Je to po nějaké dohodě a vyhodnocení, že tam je natolik kvalitní kandidát a zároveň že je nám dostatečně blízký na to, abychom proti němu nikoho nestavěli, že by to bylo tříštění sil,“ uvedl v úterý Šmarda. Podle informací iDNES.cz z více zdrojů například v Brně ČSSD zvažuje, že podpoří kandidáta Pirátů, zakladatele této strany Jiřího Kadeřávka. „Nepadlo takové rozhodnutí, ale nemohu to vyloučit,“ komentoval to Šmarda.

Úspěch? Být ve správě většiny krajů

Klíčové pro ČSSD bude, aby po propadu ve volbách do Evropského parlamentu nepropadla také ve volbách krajských. „Za úspěch bych pokládal, kdybychom v některých krajích dosáhli dvojciferných výsledků. Zejména tam, kde máme buď hejtmana, nebo jsme ve vedení kraje,“ řekl MF DNES Hamáček.



Co se týče krajů, pro nás úspěch bude, když se ve většině krajů v České republice ČSSD bude podílet na správě těch krajů,“ uvedl pro iDNES.cz místopředseda strany a kandidát do Senátu Michal Šmarda.