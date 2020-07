SPD chce v krajských volbách získat aspoň 50 zastupitelů a vedení dvou krajů

Po minulých volbách se SPD dostalo do koalice v jednom kraji, a to Ústeckém. „Úspěchem bude jakékoli zvýšení tohoto počtu,“ uvedl předseda hnutí Tomio Okamura po sobotním celostátním grémiu, kterým hnutí zahájilo předvolební kampaň.



Před čtyřmi lety se SPD ucházelo o hlasy voličů s výjimkou Zlínského a Pardubického kraje v koalici se Stranou práv občanů. Své zastupitele tato kandidátka získala v devíti krajích. Ve Zlínském kraji uspěla SPD samostatně. Letos bude SPD kandidovat samostatně ve všech regionech. „Chceme uspět tak, abychom měli krajské zastupitele ve všech krajích,“ řekl místopředseda hnutí Radim Fiala.



Okamura podotkl, že v minulých krajských volbách získalo hnutí 18 mandátů, přičemž tehdy existovalo rok.

„Nyní bychom chtěli získat přes 50 krajských zastupitelů. Myslím, že by to byl dobrý úspěch, abychom mohli prosazovat ještě silněji náš politický program i na krajské úrovni,“ uvedl.

V krajích chce SPD podle Okamury prosazovat například zlepšení dopravní infrastruktury, zdravotní péče, sociálních služeb a úrovně školství a podporovat regionální podnikání. „Hlavní motto kampaně SPD bude, že slušný a pracující člověk musí být na prvním místě a musí dostat více peněz, bezpečí a spravedlnosti,“ uvedl předseda hnutí.

Lídry kandidátek schválilo vedení SPD už dřív. V pěti krajích je vedou poslanci. Vedle Fialy v Olomouckém kraji to jsou Radek Rozvoral ve Středočeském, Karla Maříková v Karlovarském, Jan Hrnčíř v Jihomoravském a Zdeněk Podal v Královéhradeckém kraji.



V případě senátních voleb bude SPD usilovat podle Okamury o to, aby některý z kandidátů hnutí postoupil do druhého volebního kola. „Udělali bychom vše pro to, abychom uspěli,“ uvedl. SPD nasadí své uchazeče o místo v horní komoře ve všech 27 senátních volebních obvodech. Jasno zatím hnutí nemá už jen na Strakonicku, kde se podle Okamury rozhoduje mezi dvěma kandidáty. V Senátu SPD zastoupení dosud nemá.