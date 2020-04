Lidem, kteří sami dávají daňové přiznání, vyplaťme 33 tisíc, navrhli Piráti

Piráti svůj návrh představili jako alternativu k tomu, co navrhla vláda, která chce vyplatit jednorázově částku 25 tisíc korun těm osobám samostatně výdělečně činným, jejichž příjem se za první čtvtletí propadl ve srovnání s loňským rokem propadl o deset procet a jejichž loňský příjem byl alespoň 180 tisíc korun

„Výhoda je, že by se týkalo i lidí, kteří dělají na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, i třeba invalidních důchodců. Je to velmi plošné a zároveň by to stát nestálo tolik, protože podstatná část té částky by se vrátila příští rok,“ řekl poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.



Šlo by vlastně o překlopení dnešní daňové slevy na poplatníka u těch lidí, za něž nedává daňové přiznání jejich zaměstnavatel, na bonus vyplacený dopředu ve třech splátkách.



„Až by přišlo podávání daňového přiznání, tak v případě, že se člověk dal ekonomicky dohromady a vydělal si za ten rok, tak akorát by se mu už nezapočítala ta sleva, vydělal by jen 8 tisíc z toho navýšení, Naopak pro ty lidi, kteří by se už z té ekonomické krize nezotavili, by to byla jednorázová dávka, která by zabránila tomu, aby spadli na úplné dno,“ popsal Ferjenčík.



Piráti kritizovali jako absurdní podmínky, kterou nastavila vláda pro podporu OSVČ - srovnání příjmů v letošním a loňském prvním čtvrtletí i to, že loňský příjem OSVČ musí být aspoň 180 tisíc, aby vůbec dosáhl na nějakou podporu od vlády kvůli restrikcím proti šíření koronavirové infekce.

Minimálně by měla podle Pirátů vláda odstupňovat jednorázový bonus pro OSVČ dle výše ročního obratu do 60, 120 a 180 tisíc korun, aby lidé s nízkým obratem nezůstali bez podpory, jako je to teď podle vládou schváleného návrhu, „Vážně ekonomicky zasaženo koronavirovou krizí je přes 1,5 milionu občanů, které vláda nijak nepodporuje,“ prohlásila na tiskové konferenci první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Piráti navrhují plošně zastavit nařizování exekucí

Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že Piráti navrhují plošné zastavení nařizování exekucí do doby, až Sněmovna přijme nová exekuční pravidla. Obávají se toho, že současná situace vygeneruje tisíce nových dlužníků, u kterých se exekuce budou řídit současnými tvrdými podmínkami. Podle strany je třeba tyto podmínky změkčit.



„Vláda ČR fatálně selhává při zajišťování ochrany seniorů a v podpoře institucí poskytujících sociální služby v době pandemie. Nedodržela ani vlastní sliby o zásobování osobními ochrannými pomůckami,“ řekl Bartoš.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

959 455 112 172 119 216 121 108 117 122 222 318 150 332

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.