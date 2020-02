Ombudsman by neměl být na Facebooku, míní končící Anna Šabatová

Volbu Stanislava Křečka provázely velké emoce a Šabatová není svým nástupcem nadšená. Podle ní to však instituci „nevykolejí“, protože už ve společnosti zakořenila. „Jsem přesvědčená, že nelze zcela obrátit její směr, popřít její smysl, ať už by přišel kdokoliv,“ říká žena, která v úřadu strávila dvanáct let, nejprve jako zástupkyně Otakara Motejla a pak po sedmileté pauze jako ombudsmanka.