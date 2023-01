Žena chtěla ploché břicho, po operaci zůstala zohyzděná

„Operace mi nezničila jen mou postavu. Také jsem na tom byla špatně psychicky a po sedmnácti letech mě opustil i manžel. Konec manželství prý byla moje vina. Za vše podle něj mohla mnou vysněná operace, která způsobila jen samé potíže,“ uvedla žena v pořadu Botched, kam přišla lékaře prosit o pomoc.

Před dětmi měla Maritza velikost S, po narození dětí se velikost změnila na XL. A se změnou postavy se jen těžko smiřovala. Nepřipadala si přitažlivá a odmítala manžela. Nechtěla se před ním svlékat a s ohledem na jejich sexuální život vznikaly i nepříjemné hádky, které měly dopad na celou jejich rodinu a začaly ovlivňovat i děti. Konec manželství Maritzu mrzí, ale sama uznala, že dál v něm pokračovat by byl nesmysl a trápení pro všechny.

„Po operaci nastaly opravdu nepříjemné komplikace. Infekce, odumírání tkáně, horečky a bolesti. Nakonec mi v břiše zůstala prohlubeň, do které by se vešla pěst dospělého člověka. Bylo to otřesné,“ zavzpomínala žena na roky, kdy se s břichem trápila.

Teprve po několika letech se dostala k šikovným lékařům z Los Angeles a na soukromé klinice se nechala operovat. „Už jsem si ani nemyslela, že bych se toho dočkala. Konečně se svléknu do plavek. Jsem neskutečně šťastná,“ dodala.