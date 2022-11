Žena vypadá jako divoženka, muži jsou jejím vzhledem fascinováni

Chce vypadat jako divoženka, víla s extrémním vzhledem nebo návštěvnice z jiné planety. Tělo si nechala potetovat tak, aby byla jedinečná, a to se jí povedlo. „Pochopení nenacházím u všech. Pro mnohé jsem extrémem, který je děsivý a nepřijatelný. Lidé starších ročníků nejsou moc chápaví,“ sdělila žena svým fanouškům na Instagramu.

„Annu“ pochází ze Švýcarska a první proměnu na svém těle si nechala udělat už ve třinácti letech. Tehdy přemluvila rodiče, aby si mohla nechat zaplést dredy. V osmnácti letech pak vyrazila pro první obrázek z tatérského studia. Už po první návštěvě kouzlu tetování propadla a dodnes je jím naprosto fascinována. Potetované má už dokonce i bělmo.

Rodina ji zprvu v proměně podporovala, později už však nechtěli, aby v ní pokračovala. To ovšem odmítla. „Dělám to, co se mí líbí a je mi blízké. Nechci být ovlivněna názory druhých. Nelituji svého rozhodnutí a jsem šťastná. Našla jsem svou cestu ke štěstí,“ doplnila. Díky neobvyklému vzhledu se jí dostává velké pozornosti od mužů, což si náramně užívá. „Komentují to mile. Ale samozřejmě se najdou i ti, kteří mají potřebu mě urážet,“ dodala.