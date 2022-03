Nejlepší tipy pro zdravý žaludek. Pomůže škrob i turecký sed

Mohlo by se zdát, že lidský žaludek je jen sval vakovitého tvaru. Ovšem ve skutečnosti má velký vliv na to, jak se cítíme, do značné míry ovlivňuje naše zdraví a potažmo i stav naší psychiky. Pokud nám něco takzvaně „leží v žaludku“, jak praví lidové úsloví, nevede se nám dobře.

Přitom je tento orgán o obsahu až 2 litry naším hodně odolným a tolerantním společníkem. Jen při stresu je mrzutý, také sladkosti, tuky a alkohol mu dávají pořádně zabrat. Ale s našimi tipy ho určitě zase brzy zklidníte.

Pálení žáhy

Chce to víc škrobu: Rychlou pomocí můžou být potraviny obsahující škrob, protože ten na sebe poutá přebytečné množství žaludeční kyseliny. Jezte například suchary, brambory nebo starší bílý chléb. Proti pálení za hrudní kostí jsou dobré i banány.

Zdravá strava

Hlavně stravitelná: Fyziologicky hodnotná a příznivá pro zdraví a celkově náš dobrý pocit je kombinace rostlinných a živočišných bílkovin se sacharidy a individuálně přiměřeným podílem tuků.

Prodlouží se tak doba setrvání rozmělněného jídla v žaludku, potrava bude lépe připravená na další trávicí proces v tenkém střevě a trávení proběhne efektivněji. Přemíra cukru oproti tomu podporuje rozmnožování škodlivých střevních bakterií.

Uvolnění

Tip ze súfijské jógy: Lehkým cvikem proti žaludečním křečím je klasický turecký sed. Nohy pokrčte před sebou, ale nepřekřižujte je, tělo zůstává vzpřímené. Ruce položte na kolena a začněte kroužit horní polovinou těla.

Dýchejte přitom nosem, při pohybu vpřed se nadechněte a při kroužení vzad vydechněte. Nejprve provádějte kruhy 1 až 3 minuty doleva, pak po stejnou dobu doprava. Hýždě zůstávají stále na podlaze, hlavu a krk držte v prodloužení rovné páteře.

Střevní potíže