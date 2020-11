Stres škodí našemu trávení. Rady, jak se zbavit žaludeční neurózy

Také tento orgán musí neustále vzdorovat každodenním starostem, problémům a negativním emocím, kterých je někdy víc než dost. Na fyzické rovině se chronický stres projevuje nevolností, zdánlivě bezdůvodnými bolestmi břicha, nechutenstvím nebo pálením žáhy. To všechno jsou symptomy, které klasická medicína označuje jako žaludeční neurózu.



Jak to vidí psychosomatika Za potíže se žaludkem často může závist. Pokud vás už delší dobu zlobí zažívání, možná se trápíte něčím podobným, byť jen na podvědomé úrovni. Třeba tím, že váš kolega je v práci oblíbenější, vaše sestra má spokojenější manželství, děti vašich známých lépe prospívají ve škole. Takových důvodů může být celá řada. Ale kdo ví? Třeba ti dotyční závidí naopak něco vám. Něco, co jim samotným chybí. Jděte si životem svou vlastní cestou a přestaňte hodnotit možnosti a šance, jež dal osud do vínku druhým.

Celý tento problém navíc spadá do kategorie tzv. funkčních poruch. Což v praxi znamená, že odborná vyšetření nikdy nic neukážou, ale vy přesto trpíte dál. A aby taky ne. Skutečná příčina potíží totiž leží uvnitř naší mysli.

Žaludek je velmi hojně protkán nervy, takže citlivě vnímá každé sebemenší psychické rozrušení, nemluvě o silných negativních emocích, dlouhodobé psychické nerovnováze nebo stavech blízkých depresím. K dalším příznakům, kterými dává najevo svůj jednoznačný nesouhlas se způsobem života, jaký vedeme, patří rovněž nadýmání, průjem, zvracení nebo nepříjemný pocit plnosti, a to i v situacích, kdy člověk prakticky nic nepozřel. Někdy také dochází k naprosté ztrátě chuti nebo potížím s polykáním.

Zkuste se nad těmito „záhadnými“ příznaky trochu víc zamyslet. Vypadá to, jako by nám žaludek dával jasně najevo, že už nic dalšího neskousne a že se dál odmítá „ládovat“ dalšími starostmi, strachem, stresem či depresivní náladou.

Samozřejmě, jsme jen lidé a podobné stavy přepadnou občas každého z nás. Na tom není nic divného. Problém nastává ve chvíli, kdy tyto potíže pociťujeme trvale.

Vzpomeňte si, možná jste někoho takového už potkali – třeba kolegyni, která každé ráno přicházela do práce se staženým žaludkem a pocity na zvracení, protože byla věčně na kordy se svým nadřízeným. Tak to je přesně ten případ.

Pohodu blokuje nadbytečný balast

Fráze „mít v bříšku jako v pokojíčku“ má hodně do sebe. Málokdo totiž ví, že ve střevech vzniká až 95 procent veškerého serotoninu, což je hormon, který funguje jako přenašeč nervových vzruchů a stará se o to, abychom se cítili dobře. Pokud tedy toužíte prožívat v životě víc pohody a chcete se zbavit problémů se žaludkem (či trávením obecně), měli byste nejen dbát na pestrou vyváženou stravu, ale zároveň se také přestat stále něčím „užírat“.

Faktem ovšem je, že začít změnou jídelníčku bývá většinou snazší. Tak s chutí do toho. Převažují v něm smažená a tučná jídla? Sladkosti, alkohol, černá káva, polotovary, sladké limonády a energy drinky? Potom se nedivte, že se váš žaludek necítí komfortně (a ani vy nejste dvakrát v pohodě). Dejte přednost lehčím pokrmům, zařaďte čerstvé ovoce a zeleninu, celozrnné pečivo, ořechy, semínka, luštěniny, divokou rýži, ovesné vločky.

A k tomu spoustu čisté vody bez bublinek a čerstvé zeleninové šťávy, které se postarají o perfektní detox. Vynikající je mrkvová, petrželová, celerová, zelná, rajčatová, šťáva z pórku, kapusty, červené řepy nebo zeleného ječmene.

K zmírnění žaludečních potíží přispívají i různé bylinky a koření. Například tymián, máta, pelyněk, heřmánek, třezalka, květ měsíčku, islandský lišejník, skořice, hřebíček či kurkuma, které pomáhají při nadýmání, kolice a žaludečních zánětech, uklidňují podrážděné vnitřnosti, ulevují při křečích a průjmu, podporují tvorbu žaludečních šťáv a zmírňují překyselení. Na podrážděný trávicí trakt blahodárně působí také konzumace lněného semínka.

To všechno samo o sobě nestačí. Pokud chcete, aby se vám žaludeční neuróza nevracela, budete muset udělat něco i se svou psychikou. Ideální je vzít to pěkně z gruntu a změnit od základu svůj životní styl. Není to snadné, ale ani nemožné. A rozhodně to za to stojí. Vždyť přece žijeme jen jednou.

Někdo si s tím dokáže poradit sám, není však od věci navštívit zkušeného psychologa. Vhodné jsou i pravidelné sportovní aktivity, různé relaxační techniky, meditace nebo jóga. Zkrátka cokoliv, co vám pomůže odbourat zbytečný stres, který nám v životě umí nadělat pořádné potíže.