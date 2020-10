Tři základní pomocníci v boji s viry jsou vitamín C, vitamín D a zinek

V okamžiku, kdy se do těla dostane respirační vir, probíhá imunitní boj, který můžeme do jisté míry ovlivnit. Kromě stravy a pohybu jsou důležité také vitamíny. Každý má v imunitním systému jinou funkci a bojuje jinde a jinak. Těmi největšími pomocníky jsou podle imunologa Jana Krejska vitamíny C a D a zinek.