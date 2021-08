Chystáte se na delší cestu? Pozor na trombózu

Uvědomte si, že vysoké letní teploty zrovna dvakrát nesvědčí našemu oběhovému systému. Proto se mnozí z nás během teplých měsíců potýkají s nepříjemnými, často až bolestivými otoky nohou. Ty způsobuje právě krev hromadící se v dolních končetinách, které se nechce zpátky k srdci.



Provádějte žilní gymnastiku

To, že žilnímu oběhu neprospívá zaměstnání, ve kterém po většinu pracovní doby sedíte, nebo naopak stojíte, je všeobecně známá věc. V takovém případě je velmi důležité dělat si pravidelné přestávky, jít se vždycky trochu projít, a pokud je to možné, několik minut si zacvičit (střídavá chůze po patách a po špičkách, přenášení váhy ze špiček na paty a zpět, střídavé našlapování po vnitřních a vnějších hranách chodidla, kroužení kotníky, krčení a propínání chodidel, přitahování nártu k bérci a podobně).

Zkrátka je důležité trochu se protáhnout a podpořit krevní cirkulaci jednoduchým, avšak velmi účinným cvičením, kterému se ne náhodou říká žilní gymnastika.

Podobná situace ovšem může nastat také v autě nebo i jiném dopravním prostředku, kde jste nuceni dlouhé hodiny takřka nehybně sedět s nohama ohnutýma v ostrém úhlu a kde je pouze minimum prostoru k tomu, abyste se pořádně protáhli.

Tím si ovšem zaděláváte na různé problémy a vězte, že otoky, brnění, bolest či pocit tíhy a unavených nohou jsou tím nejmenším zlem. Během dlouhého cestování totiž může dojít k mnohem větší zdravotní patálii.

Neseďte s nohou přes nohu

Slyšeli jste někdy pojem cestovní trombóza? To je stav, který může nastat právě v důsledku dlouhého a strnulého sezení, kdy se v žíle vytvoří krevní sraženina (neboli trombus). Ta pak zablokuje průtok krve a v horším případě může vycestovat dál do těla. Pokud se dostane až do plic, dochází k tzv. plicní embolii, což je život ohrožující stav.

Hrozí i v letadle Výskyt cestovní trombózy u letů delších než 10 hodin se odhaduje na 5 procent. U třetiny cestujících se onemocnění může projevit už během cesty, u dvou třetin během 4 týdnů po jejím ukončení. Nejvíc jsou ohroženy osoby, které mají rizikové faktory ke vzniku žilní trombózy a plicní embolie.



Nebezpečí trombózy přitom výrazně vzrůstá už po 5 hodinách, kdy se nehýbete a máte nohy ve strnulé poloze (nebo ještě hůř: sedíte stylem noha přes nohu, což s oblibou dělají především ženy).

Pokud máte nějaké to kilo navíc, užíváte hormonální antikoncepci či substituci, jste těhotná nebo krátce po porodu, trpíte zvýšenou srážlivostí krve a někdy v minulosti jste trombózu nebo embolii už prodělala, je riziko o to větší.

Podobně jako u lidí, kteří jsou po úraze, infarktu či mrtvici, v nedávné době absolvovali operační zákrok nebo patří k onkologickým pacientům. Tihle všichni by měli být během delšího cestování dvojnásob obezřetní.

Nechte doma džíny a boty na jehlách

Proto raději vyjeďte dřív a cestou zařaďte pravidelné přestávky, při kterých se běžte projít nebo se aspoň trochu protáhněte. K preventivním opatřením patří i dostatečný příjem tekutin (nejlépe čisté vody bez bublinek), které pomůžou snížit hustotu krve, a pohodlné oblečení.

Těsný oděv stlačuje žíly a brání žilnímu návratu. Rozhodně také zapomeňte na ponožky či podkolenky s pevnými lemy. Naopak velmi praktické budou v tomto ohledu kompresní punčochy či podkolenky, které se dnes vyrábějí z velmi jemné a příjemné tkaniny a na pohled jsou téměř k nerozeznání od běžných silonek.

Dají se koupit v lékárně či na e-shopech, kde si zpravidla můžete vybrat i z mnoha barevných variant. Preventivní opatření se týkají rovněž obuvi, u níž se nedoporučuje příliš vysoký podpatek, optimální výška činí 3 až 4 cm.

Žilnímu oběhu velmi prospívá masáž dolních končetin směrem od chodidel ke stehnům, kterou provádějte tak často, jak to jen půjde. Klidně i během samotné jízdy, pokud samozřejmě neřídíte.

Vysoce rizikovým pacientům, kteří se s trombózou v minulosti potýkali opakovaně, může lékař krátce před cestou aplikovat jednorázovou preventivní dávku nízkomolekulárního heparinu, což je látka používaná k ředění krve.