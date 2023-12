Žilní trombóza může i zabíjet. Poznejte příznaky včas

To, že si na ni musíte dávat pozor při dlouhých přeletech a raději se v letadle pravidelně protahovat anebo procházet, je všeobecně známá věc. Kdo hodně cestuje a navíc do dálek, to moc dobře ví. Ale o tom, že jsou na trombózu lidé náchylnější i v období mrazu, už tak jasné není. A tak byste si právě v tomto období měli dávat pozor.

Potíže je někdy těžké rozpoznat

Žilní trombóza je zánět, který vzniká při zpomaleném krevním toku, poškození cévní stěny a poruše rovnováhy protisrážlivých faktorů krve. „Skoro v 80 procentech případů se objevuje na nohou,“ naznačuje doktor Darragh O’Carroll s tím, že se ale nesmíte nechat ukolébat.

„V menším procentě vzniká i kdekoli jinde. Všude pak umí natropit pěknou neplechu. Tou nejzásadnější a bohužel mnohdy konečnou je plicní embolie.“

Poznat žilní trombózu přitom není pro laika nic snadného. Může se projevovat otokem, bolestí na dotek a zarudnutím. Noha ale také nemusí být oteklá vůbec a bolet může jen při došlapu. Podle čeho se orientovat a kdy vyrazit k lékaři?

„Když neustále bolí, kdykoli na ni šlápnete anebo ji jenom svěsíte, je to jasné znamení, že je něco špatně,“ uvádí odborník. Oblast kolem postiženého místa bývá také zarudlá až nafialovělá a na omak teplejší.

Jakmile máte podezření, neváhejte. S touto záležitostí není radno si zahrávat. Platí to zvláště v případě, že se ve vaší rodině už trombóza vyskytla anebo máte tendenci k vyšší srážlivosti krve. Víc ohrožené jsou také těhotné ženy a ženy v šestinedělí, hůře pohybliví jedinci a obézní osoby.

Tento stav má dvě varianty. První je povrchový zánět, který hrozí lidem s křečovými žilami. Jeho méně rozsáhlé formy se léčí lokálními přípravky s obsahem heparinu a protizánětlivých látek. U rozsáhlejších problémů se nasazuje celková protisrážlivá léčba pomocí injekcí a tablet.

Příčinou může být i bodnutí hmyzem

„Důležité je zaměřit se i na zpomalení progrese žilního onemocnění pomocí kompresního prádla a venofarmak, které zpevňují žilní stěnu a brání tvorbě žilního zánětu,“ říká specialistka na žilní onemocnění angioložka Petra Zimolová z FN Motol Praha. Doplňuje, že příčinou může být i pobodání hmyzem, kožní infekce nebo podráždění žíly při aplikaci injekce či infúze.

Druhým typem je hluboká žilní trombóza. Právě ta je nebezpečnější, protože může vést ke zmíněné plicní embolii. K té dojde v případě, že se sraženina dostane krví až do plicního oběhu a člověk se zadusí.

Léčba hluboké žilní trombózy může být invazivní – ta je vyhrazená pro velmi vážné stavy – anebo konzervativní. „V jejím rámci jsou protisrážlivé léky v akutní fázi podávány buď injekčně, nebo rovnou ve formě tablet,“ vysvětluje angioložka Petra Zimolová. Nebojte se v tomto případě vždy na všechno vyptat odborníka.