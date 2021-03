V křečových žilách může být i litr krve, varuje primář Schütz

Křečové žíly jsou prý po zubním kazu druhá nejčastější choroba naší civilizace. Skutečně?

Bohužel ano. Křečové žíly má podle věku od 20 do 70 procent populace. S věkem to číslo roste. Ve 20 letech je to 20 procent lidí, v 50 letech až 50 procent atd. Podstatnější jsou ale komplikace a pracovní neschopnost, která je způsobována právě křečovými žilami nebo žilním systémem. Neschopenek je daleko větší procento než u kardiologických onemocnění.

Jsou lidé, kteří si nechávají dávat pijavice, a i když od nich mají velké fleky na nohách, docela si to pochvalují. Ota Schütz primář Žilní kliniky